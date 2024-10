Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vireillä olevat vihreän siirtymän hankkeet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto panostaa vihreän siirtymän hankkeisiin nopeuttamalla ja sujuvoittamalla näiden hankkeiden ympäristölupakäsittelyä. Vihreä siirtymää toteuttavat hankkeet voivat saada etusijan ympäristölupakäsittelyssä, mikä nopeuttaa ja sujuvoittaa prosessia hankkeelle.

Etusija on annettu jo 17 hankkeelle, joista yhdeksälle on myönnetty ympäristölupa. Kaikki lupahakemukset on käsitelty tavoiteajassa ja käsittelyajan mediaani on ollut 7,1 kuukautta.

Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vireillä olevat vihreän siirtymän etusijahankkeet: