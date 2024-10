Lauri Nurmen uutuuskirja Sanna Marinista julkaistaan 24.10.

Kirja kuvaa esimerkkien voimalla, millaisella minän palolla Sanna Marin pyrkii kohti huippua. Lukijalle selviää, mitä Marin ajattelee Sauli Niinistöstä ja Natosta, ja miksi hän ei voi sietää perussuomalaisia. Entäpä mikä yhdistää Marinia, Niinistöä ja Jussi Halla-ahoa? Teoksessa myös valotetaan Marinin suhtautumista vaurastumiseen.

Kirjassa kuuluu vahvasti Sanna Marinin oma ääni, sillä sen kirjoittaja on haastatellut Marinia kymmeniä kertoja ja tuntenut hänet työnsä kautta vuodesta 2014 alkaen. Nurmi on myös lukenut kaikki Marinin sivustollaan julkaisemat blogitekstit ja peilaa niiden kautta Marinin aiempia ajatuksia nykyhetkeen. Punavihreän feministin ja turkistarhauksen palavasieluisen vastustajan muodonmuutos on ollut hämmentävä – mutta onko se sittenkin ollut looginen?

Kirja julkistetaan torstaina 24. lokakuuta. Julkistustilaisuudessa 24.10. klo 11 Helsingin Kirjamessuilla (Messukeskus, kokoustila 204) Lauri Nurmi pitää esitelmän Sanna Marinin uran vaiheista ja poliittisen ajattelun kulmakivistä ja vastaa sen jälkeen kysymyksiin. Messuyleisölle Nurmi kertoo kirjasta lauantaina 26.10. klo 14 Hakaniemi-lavalla Messukeskuksessa.

Iltalehden politiikan toimittaja Lauri Nurmi on kirjoittanut lukuisia valtakunnan ykkösuutisiksi nousseita politiikan skuuppeja niin puolueiden sisäisistä valtakamppailuista, ulko- ja turvallisuuspolitiikasta kuin työmarkkinapolitiikasta. Nurmen edellinen tietokirja Suomen salattu tie Natoon (Into, 2023) nousi lukijoiden suosikiksi, ja kirjan sisältämät uudet tiedot saivat runsaasti huomiota mediassa niin Suomessa kuin ulkomailla.