Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto sai katsauksen yrityskentän kehityksestä

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsi tiedoksi tilannekatsauksen Helsingin yrityskentän kehityksestä ja erityispiirteistä.

Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla toimivat yritykset määrittelevät Suomen elinkeinoelämän suunnan: koko maan yksityisen sektorin yhteenlasketusta liikevaihdosta ja henkilöstöstä helsinkiläisyritysten osuus on noin 20 prosenttia. Helsinkiläisyritykset ovat myös henkilöstöltään keskimääräisesti muuta maata kookkaampia.

Helsingin toimialarakenne on palveluvaltainen ja kaupungissa korostuvat erityisesti liike-elämän palveluihin lukeutuvat toimialat. Etenkin rahoitus- ja vakuutustoiminta on voimakkaasti Helsinkiin keskittynyttä. Lähempänä alkutuotantoa olevilla toimialoilla kuten teollisuuden, kaupan, rakentamisen sekä kuljetuksen ja varastoinnin parissa työskentelevien osuus on taas Helsingissä muuta Suomea pienempi. Helsingin seudulle laaditun työpaikkaprojektion mukaan Helsingin työpaikkamäärän ennustetaan kasvavan noin 0,6–0,7 prosentin vuositahdilla.

Helsingissä yrityskenttä on muuta maata kansainvälisempi. Vajaat neljä prosenttia Helsingin yrityksistä on ulkomaalaisessa omistuksessa, kun muualla Suomessa ulkomaalaisomisteisia yrityksiä on yrityskannassa ainoastaan reilut kaksi prosenttia.

Helsingissä sijaitsee lisäksi Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen startup- ja kasvuyritysten keskittymä ja lähes kolme neljäsosaa suomalaisiin yrityksiin kohdistuvista pääomasijoituksista suuntautuu helsinkiläisyrityksiin.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsi kokouksessaan tiedoksi myös suunnitelman elinkeino-osaston toimintaedellytysten ja toiminnan pitkäjänteisyyden vahvistamisesta.

