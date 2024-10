Lauri Anttila nimitetty Krosswisen yritysryppääseen Johtavaksi teknologiakonsultiksi

Lauri Anttila on nimitetty Krosswisen yritysryppääseen Johtavaksi teknologiakonsultiksi syyskuussa. Johtavana teknologiakonsulttina Anttila on avainroolissa edistämässä 61N:n ja Forge Digitalin asiakkaiden järjestelmähankkeiden teknistä johtamista ja suunnittelua sekä teknologiastrategiatyötä. 61N ja Forge Digital ovat Krosswise-klusteriin kuuluvia toimialaerikoistuneita IT-konsulttitaloja, erityisalojen ollessa 61N:llä puolustus- ja turvallisuusala ja Forge Digitalilla teollisuuden digitalisaatio.

Anttilalla on yli 20 vuoden kokemus teknologia-alalla. Viimeisimmissä rooleissaan hän on toiminut mm. Thoughtworksin pohjoismaisten liiketoimintojen teknologiajohtajana ja Futuricen Suomen teknologiayksikön johtajana. Kokeneen teknologiajohtajan työkalupakista löytyy monipuolisesti osaamista mm. moderneista kuluttajille suunnatuista digipalveluista, perinteisemmistä taustajärjestelmistä, pilviympäristöistä, konesaleista ja IoT-ratkaisuista. Toimialakokemusta hän on kerryttänyt laajasti mm. teollisuus-, terveys- ja energiasektorista. Anttila on myös ollut mukana tuottamassa ja julkaisemassa sähköverkkoihin, koneoppimiseen ja kriittisen infrastruktuurin ylläpitoon liittyviä tutkimuksia, jotka ovat julkisesti saatavilla.

Anttila on innoissaan uudesta vastuuroolistaan ja Krosswise-yhtiöiden kasvutarinan rakentamisesta. “Krosswisen yhtiöiden tapa keskittyä itseäni kiinnostavien, tarkkaan valittujen toimialojen asiakkaisiin ja teknologioihin on hyvin innostava. Odotan innolla vaikuttavia ja merkityksellisiä hankkeita yhdessä asiakkaidemme kanssa. Uuteen ja vauhdikkaasti kasvavaan yhtiöön mukaan tulo on itselleni inspiroivaa ja tarjoaa hyvät mahdollisuudet rakentaa oman näköistä ja vaikutukseltaan laaja-alaista roolia, joka tukee yhtiön kasvua ja vaikuttaa yrityksemme suuntaan”, Anttila toteaa.

Koulutukseltaan Anttila on MBA ja BBA Tampereen ammattikorkeakoulusta, erikoistumisaloinaan tietojärjestelmähankkeiden johtaminen ja tietoverkot. Lisäksi hän on aktiivinen vaikuttaja teknologiaosaajien verkostoissa, toimien puhujana mm. korkeakouluilla ja osaajayhteisöissä. Laurin puheenvuorot liittyvät usein tietojärjestelmien laadukkaaseen ja tietoturvalliseen kehittämiseen. Hän on myös yksi Azure & Friends -yhteisön vetäjistä Tampereella, ja vaikuttaminen teknologiaosaajien yhteisöllisyyteen ja osaamisen kehittämiseen on Laurille merkityksellinen osa työelämää.