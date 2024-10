Matka ikimetsän sydämeen on Johanna Lumpeen kunnianosoitus suomalaiselle luonnolle

Ilmestyy 8.10.

Kettu havahtuu kummalliseen jylinään. Yhdessä uuden ystävänsä Yökkösen kanssa se lähtee katsomaan, mitä metsässä oikein tapahtuu. Kauhukseen Kettu huomaa, että sen mustikkametsä on tuhottu. Kaikki puut on hakattu!

Selvittäessään mitä olisi tehtävissä, Kettu ja Yökkönen kohtaavat monia metsän eläimiä, pieniä ja suuria. Vähä vähältä he oivaltavat, että jokaisella niistä on metsässä tarkoituksensa ja tehtävänsä. Metsän sydämestä he alkavat saada vastauksia mieltään askaruttaviin kysymyksiin.



Matka ikimetsän sydämeen on kunnianosoitus vanhoille suomalaisille metsille. Sen teemat käsittelevät avohakkuiden vaikutusta luonnonympäristöön sekä luontosuhteen merkitystä.

Tarinassa puut ja niiden kiertokulku on nostettu keskiöön metsää ylläpitävänä voimana, joka mahdollistaa elämän kaikille sen asukkaille, niin pienille kuin suurille. Kun metsä kohtaa tuhon, siihen reagoivat kaikki kasveista eläimiin.



Matka ikimetsän sydämeen on matka kohti metsän monimuotoisen elämän ymmärtämistä ja samalla se on matka oman luontosuhteensa tarkasteluun. Kirjassa Kettu oivaltaa metsän elämä olevan kiinni kaikkien lajien välisestä liitosta ja tasapainosta. Ketun ystävyys Yökköseen saa hänet myös arvostamaan itseään pienempiä.

Kuvataiteilija-kirjailija-kuvittaja Johanna Lumme halusi tuoda uutuuskirjansa visuaalisessa muotokielessä esiin Suomen luonnon erityispiirteitä.

”Kuvitus ilmentää luontoomme liittyvää estetiikkaa ja mystiikkaa, jossa metsä itsessään on elävä ja liikkuu. Kirjan teema korostaa metsässä olemisen vaikutusta kehoon ja mieleen saakka kuvin ja sanoin”, Lumme kertoo.

Matka ikimetsän sydämeen sai alkunsa Lumpeen lapsuudenmaisemista Pohjois-Karjalasta, missä hän kokee oman luontosuhteensa syntyneen ja taiteellisen kiinnostuksen luontoa kohtaan heränneen. Tutut metsä- ja järvimaisemat ovat hänelle edelleen erityisen tärkeitä tiettyine puineen, joiden kasvua ja muutosta Lumme on vuosien mittaan seurannut.

”Viime aikoina huomioni on kiinnittynyt entisestään myös ympäröiviä metsiä uhkaaviin tekijöihin: talousmetsät ja etenkin avohakkuut ovat yleistyneet ja muuttavat luonnon monimuotoisuutta kiihtyvällä vauhdilla. Olen kokenut surua, kun rakkaat metsät ovat alkaneet kadota tai muuttua.”

Matka ikimetsän sydämeen -teoksen kirjoittaminen kumpusi samasta surusta. Lumme haluaa kirjan kautta ottaa osaa tällä hetkellä käynnissä olevaan, hyvin ajankohtaiseen metsäkeskusteluun ja korostaa metsien arvoa sellaisenaan, luonnontilaisina.

Johanna Lumme on kuvataiteilija, kuvittaja ja lastenkirjailija. Visuaalisesti Lumme työskentelee piirtäen ja maalaten paperille ja kankaalle. Kuvakirjoissa hän käsittelee ympäristöaiheita ja kasvutarinoita. Lumme on aiemmin kuvittanut Otavalle Seikkailujen aapinen -kirjasarjaa, Siri Kolun Villitalo- ja Hereiset-kirjasarjoja ja runokokoelmia. Lumme on kirjoittanut ja kuvittanut Viidakon väki -kirjasarjaa vuosina 2019–2023.

Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt ja lisätiedot: anni.gullichsen@otava.fi