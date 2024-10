Sudet tappoivat hirvijahdissa olleen metsästyskoiran Sotkamossa

– Mittään ei ollut tehtävissä, kun susi tarttuu kiinni. Kaikki kävi sen verran nopeasti, kun ne ottivat hirvenhaukussa olleen koiran hengiltä, sanoo jo toisen koiransa susille menettänyt Mikko Kananen Sotkamon Korholanmäeltä.



– 6 vuotta sitten minulta meni ensimmäinen koira, silloin kyseessä oli reenireissu. Nyt Patu-koiran kohtaloksi koitui hirvenhaukku, jonka perusteella sudet sen löysivät, mies toteaa murheissaan.



Menossa oli hirvijahdin toinen päivä, eikä susista ollut alueella havaintoja. Hirviä kaatui jo lauantaina, ja jahti jatkui sunnuntaiaamuna. Aika pian jahdin alettua Kanasen kokenut harmaanorjanhirvikoira Patu löysikin hirven ja alkoi haukkua sitä.



– Koiran haukku pysyi jonkin aikaa paikallaan, kunnes siihen tuli pieni siirtymä. Muutaman minuutin kuulin haukuntaa, kunnes koira otti kovan pompun ja hyppäsi metsätien yli. Haukku jatkui noin 200 metriä tien ylityksen jälkeen, jolloin lähdin autolla niin lähelle, kuin pääsin. Kerkesin ajaa muutamia satoja metrejä, kun koira oli tutkan mukaan aivan paikallaan eikä sen haukkua enää kuulunut. Tällöin jo osasin pelätä pahinta, Kananen kuvailee.



– Lähdin juosten pannan osoittamaan paikkaan 200 metrin päähän kuusitiheikköön. Päästyäni noin 30 metrin päähän paikasta pannan paikka lähtikin liikkumaan sivulle noin 20–30 metriä. Lähdin perään, ja siellä se minun koira makasi suorana maassa ja henki pois, hän kertaa tapahtumien kulkua.



Sudet odottivat tapetun koiran raadolla niin pitkään, että Kananen pääsi todella lähelle, mutta ei tiheän taimikon vuoksi nähnyt niitä.



– Todennäköisesti pari sutta oli ollut koirani kimpussa, ja sen selkäranka oli purtu poikki ja kaulassa oli puremajälkiä. Eivät pedot kerenneet jäädä aterioimaan, kun olin jo paikalla, mutta mitään ei ollut tehtävissä. Kyllä siinä vaikutelma tuli, että miten tässä taas kävi näin saman miehen koiralle, hän harmittelee.



Susien hampaissa loppunsa kohdannut 3,5-vuotias Patu-koira oli kokenut hirvikoira, jonka menetys oli iso isku koko perheelle.



– Tälläkin kertaa vietiin perheenjäsen, sillä Patu oli erinomaisen hyvä koira kaikkiin tilanteisiin, myös tyttären harrastuskäyttöön. Hirvijahdin ohella koira oli menestynyt myös agilityssa ja Junior handler -kisoissa, joissa käytiin ympäri Suomen. Sen kanssa oli tehty kaikin puolin paljon työtä, ja odotin tästä koirasta paljon, Kananen sanoo.



– Tämä on kestämätön tilanne, kun sudet vievät koirat. Nyt koiran avulla tapahtuva metsästysharrastus on viety meiltä lähes kokonaan pois, kun petoeläinriski on niin kova. Meidät on ajettu täysin nurkkaan. Ei tunnu yhtään reilulta tämä homma. Tässä taistellaan tavallaan tuulimyllyjä vastaan. Meillä nämä koirat ovat perheenjäseniä, hän huomauttaa.



Kanasen kotitalolle on tapahtumapaikalta vajaa 10 kilometriä, mutta lähimpään asuintaloon kylälle on vain puoli kilometriä.







Metsästäjäliitto: Suomen suurpetolainsäädäntöä ja -hallintoa kehitettävä

Metsästäjäliitto on esittänyt jo pitkään, että Suomen suurpetolainsäädäntöä ja hallintoa kehitettäisiin Ruotsin mallin mukaisesti. Tavoitteena tulisi olla selkeät lakiin perustuvat linjaukset maamme suurpetojen määrästä, kannanhoidon tavoitteista ja kannanhoidollisen metsästyksen toteutuksen reunaehdoista niin, että myönnetyt kannanhoidollisen metsästyksen poikkeusluvat eivät kaatuisi oikeuskäsittelyssä. MMM:n suurpetotyöryhmällä on tästä nyt suuri vastuu. Lue asiasta lisää täältä: https://metsastajaliitto.fi/uutiset/metsastajaliitto-kattava-remontti-suurpetojen-lainsaadantoon-ja-hallinnointiin





Tiesitkö tämän koiravahingon korvaamisesta:

Metsästäjäliitto muistuttaa, että metsästyskaudella 2023-2024 sudet raatelivat tai tappoivat 66 metsästyskoiraa metsästäjien epävirallisen ilmoitusjärjestelmän mukaan. Syksyllä aktiivisimman jahtikauden aikaan metsästyskoiria joutuu suden suuhun jopa joka toinen päivä. Koirien käyttö vähenee vuosi vuodelta susien määrän kasvaessa, sillä luonnollisesti koiranomistajat pyrkivät suojelemaan koiriaan susilta. Silti vahinkoja tapahtuu paljon.



Jos susi tappaa koiran, on siitä mahdollisuus saada rahallista korvausta. Suden aiheuttamasta koiravahingosta tulee ilmoittaa viipymättä vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Näin tieto vahingosta päätyy myös riistavahinkorekisteriin.

Toimi näin petovahingon sattuessa

Ilmoita pedon aiheuttamasta vahingosta heti vahinkokunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ja riistanhoitoyhdistyksen suurpetoyhdyshenkilölle. Ilmoita myös poliisille.

Varo jälkien peittymistä.

Ota kuvia.

Tallenna puhelimeesi valmiiksi maaseutuviranomaisten yhteystiedot ja hakulomake ruokavirasto.fi sekä riistanhoitoyhdistysten yhteystiedot riista.fi

Koiran käypä arvo finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180834





Lisätietoja: