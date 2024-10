Suomalaiset ovat tutkitusti kotihiiriä – olemme kotona jopa 16 tuntia päivässä

Kylmien säiden saapuessa koti vetää puoleensa, mutta suomalaiset näyttävät olevan koti-ihmisiä vuodenajasta riippumatta. Asuntosäätiön tuoreessa tutkimuksessa jopa kaksi viidestä (41 %) suomalaisesta kertoo viihtyvänsä parhaiten kotona ja viettävänsä siellä myös mahdollisimman paljon aikaa.

”Tutkimuksemme kertoo, että koti on heti terveyden jälkeen suomalaisten tärkein onnellisuuden lähde. Koti on meille paikka, jossa voimme olla juuri sellaisia kuin olemme. Tästä viestii myös kotona vietetyn ajan runsaus. Kotona todella viihdytään ja siellä vietetään aikaa itselle mieluisten asioiden parissa”, Asuntosäätiön viestintäjohtaja Johanna Otranen kertoo.

Lähes kolme neljästä suomalaisesta kuvaa itseään kotikeskeiseksi ihmiseksi. Kotona viihtymisessä on myös eroja, sillä esimerkiksi naiset (43 %) viihtyvät kotona huomattavasti enemmän kuin miehet (23 %). Kotikeskeisyys myös lisääntyy iän myötä: nuorista alle neljännes kuvaa itseään erittäin kotikeskeiseksi, kun taas 55–69-vuotiaista jo 38 prosenttia identifioituu vahvasti koti-ihmiseksi.

Kotona vietetään 16 tuntia päivässä – ruudut haukkaavat siitä suurimman osan

Rakkautemme kotia kohtaan näkyy kotona vietetyssä ajassa: suomalaiset viettävät arkisin keskimäärin 16 tuntia vuorokaudesta kotona, eli ulkomaailmassa ollaan tyypillisesti vain työpäivän keston verran. Emme myöskään huitele kylillä viikonloppuisin, jolloin kotona vietetty aika kasvaa peräti 18 tuntiin.

Entä mitä kotona sitten tehdään? Ylivoimaisesti suosituin ajanviete on television tai suoratoistopalvelujen katsominen, jonka lähes puolet suomalaisista nimeää lempipuuhakseen. Seuraavaksi eniten vietetään aikaa puolison kanssa (32 %) tai netissä ja sosiaalisessa mediassa (25 %), joka on nuorille selvästi suosituinta kotipuuhaa (42 % 18–24-vuotiaista).

“Suosituimmat ajanviettotavat kuvastavat erilaisia kotoilutapojamme. Vaikka ruutuaika kohoaakin kotipuuhien kärkeen, vietetään kotona aikaa myös muun muassa käsitöiden ja pihalla puuhailun parissa. Yksilöllistä kotipuuhastelua täydentävät esimerkiksi uusiin kerrostaloihin rakennettavat korttelisaunojen, etätyötilojen ja viherhuoneiden kaltaiset yhteiskäyttötilat. Naapureiden kanssa jaetut tilat tarjoavatkin uudenlaisia mahdollisuuksia myös kotona koettuun yhteisöllisyyteen”, pohtii Otranen.

Kovimmat kotihiiret löytyvät satakunnasta

Erityisen hyvin kotona viihtyvät pohjoispohjanmaalaiset, kainuulaiset ja lappilaiset. Eniten kotona ollaan Satakunnassa, missä kotona oleilun keskimääräinen tuntimäärä oli korkein sekä arkena (18 h) että viikonloppuisin (20 h). Kainuussa ja Lapissa miltei puolet pysyttelee kotona viikonloppuisin peräti 21–24 tuntia vuorokaudesta. Eniten arkisin ollaan menossa Pohjanmaalla, jossa kotona vietetty aika on koko Suomen matalin, 14 tuntia vuorokaudessa.

Ajanviettotapojen kärki kotona on sama kaikissa maakunnissa, mutta joitakin alueellisia erojakin löytyy. Kymenlaaksossa on eniten puutarha- ja pihaharrastajia, kun taas Kainuussa ja Lapissa asuu ahkeria lukijoita ja nikkaroijia. Savolaiset käyttävät kotona oloaikansa mieluiten opiskeluun, kun taas pääkaupunkiseudulla yleisintä on kutsua ystäviä kyläilemään.

Kodin päivä on tänä vuonna lauantaina 12.10.

Kodin päivää vietetään joka vuosi lokakuun toisena lauantaina. Kodin päivää voi juhlistaa itselle mieleisimmällä tavalla – vaikkapa parkkeeraamalla koko perheen sohvalle elokuvamaratonin pariin tai kutsumalla naapurista toisen kotihiiren pullakahveille.

Kodin päivää voi halutessaan viettää myös tarttumalla puikkoihin ja osallistumalla Asuntosäätiön Kodin päivän neulontatalkoisiin. Kaikille avoimissa talkoissa neulotaan lämmikettä Suomen asunnottomille lapasten ja sukkien muodossa. Lue lisää neuletalkoista Asuntosäätiön verkkopalvelussa.