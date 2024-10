Upean hinta-laatusuhteen viini Ranskasta

Ranskasta tulevat maailman parhaat viinit ja se on maailman paras viinimaa. Ongelmana vain on, että nämä huippuviinit ovat niin kalliita, ettei kenelläkään tavallisella ihmisellä ole varaa niihin. Huippujen jälkeen löytyy paljon viinejä, mutta viinimaana Ranskan ongelmana on se, että ok-laatuisesta viinistä pyydetään erinomaisen viinin hintoja. Tämä viini on poikkeus, joka vahvisti säännön.

Château Haut-Claribès 2022

Bordeaux on yksi maailman kuuluisimpia laatuviinialueita, mutta alueen viinituontanto on kriisissä. Huippuviinit myyvät hyvin satojen ja tuhansien eurojen pullohinnoilla, mutta kaikki muu tuotanto on ongelmissa. Viinit eivät ole niin suosittuja, koska niiden maku ei ole seurannut kuluttajia.

Bordeauxin kultainen lajike ei olekaan Cabernet vaan Merlot. Eli jälleen Hollywood-elokuvan eli Side Ways:n luoma mielikuva on täysin väärä. (Kyllä. Se on Boomereiden leffa.)

Château Haut-Claribès 2022 on ihana viini. Viinin salaisuus on tammikypsytetty Merlot-viini jota viinistä on 95%. Kuitenkin parasta viiinissä on sen hinta-laatu. Alle 15 euron hintaan se on todellinen löytö ja maultaan muistuttaa Pomerolin alueen viinjä, joista joutuu aina maksamaan 40-1000€/plo. (Emme väitä että viini olisi yhtä hyvä, mutta se on huomattavasti parempaa hinta-laatusuhdetta kuin edulliset Pomerolin viinit.) Maistoimme myös useita muita ranskalaisia punaviinejä 10-20€ välimaastossa ja totesimme, että tämä viini pesee ne kaikki hinta-laadussa.

Tuoksultaan viini on kypsän hedelmäinen ja runsas tumma marjaisuus yhdistettynä mausteisuuten. Maku on ilahduttavan tasapainoinen ja jälkimaku on pitkä.

89/100 pistettä

Fiksuviinin viinikaverin vinkki:

Nyt sanon sen jälleen. Osta 6 pulloa välittömästi ja viinikaappiin kypsymään. Avaa pullot 6 kuukauden välein. Saat nautinnon, jonka edullisuus saa leveän hymyn huulillesi.