Produalin toimitusjohtaja Anselmi Immonen siirtyy Bemsiq Groupin globaalin rakennusautomaatioliiketoiminnan johtajaksi

Suomalaisen Produalin vahvaa kasvua johtanut Anselmi Immonen siirtyy Bemsiq Groupin globaalin rakennusautomaatioliiketoiminnan johtajaksi. Bemsiqin emoyhtiö, pitkäjänteiseen teolliseen kehittämiseen keskittynyt ruotsalainen Investment AB Latour, osti vuonna 2015 suomalaisen rakennusautomaation mitta- ja säädinlaitteita valmistavan Produalin.

Immosen johdolla Produalin liikevaihto on kasvanut kannattavasti 19 miljoonasta eurosta yli 40 miljoonaan. Tämän vakuuttavan näytön ansiosta Immonen on kutsuttu luotsaamaan Bemsiqiin perustettua rakennusautomaation mittalaitteisiin keskittynyttä globaalia divisioonaa.

– Latourin ja Bemsiqin omistajafilosofia on ollut Produalille täydellinen. Olemme saaneet rauhassa keskittyä liiketoimintamme teknisen ja kaupallisen osaamisen kehittämiseen. Ostimme myös HK Instrumentsin vuonna 2021. Yhteinen taloudellinen menestyksemme on tulosta sitoutuneesta henkilökunnasta ja yhdessä omistajan kanssa asetetuista selkeistä tavoitteista. Olemme erityisen ylpeitä uusista rakennusautomaation innovaatioistamme, kuten patentoimastamme IQS indeksistä. Se mittaa antureiden asennuksen laatua, jolla on merkittävä vaikutus rakennusten energiankulutukseen. Uskomme, että tämä teknologia voi kasvaa maailmanlaajuiseksi standardiksi, Anselmi Immonen kuvailee Bemsiqin ja Produalin yhteistä visiota.

Uudet haasteet globaalissa ympäristössä

Immosen uusi rooli Bemsiqin rakennusautomaatiodivisioonan johtajana alkaa vuoden vaihteessa, jolloin hän ottaa vastuun yli 100 miljoonan euron globaalista liikevaihdosta. Hän raportoi uudessa tehtävässään Bemsiq Groupin toimitusjohtajalle Mikael Johnsson Albrektssonille.

– Bemsiqin rakennusautomaatioliiketoiminta kattaa tällä hetkellä neljä yritystä mukaan lukien Produal. Meillä on myös yritykset ja tuotantoa Saksassa, Sveitsissä ja Kanadassa. Myyntitoimistoja yhtiöillämme on ympäri maailmaa, esimerkiksi Dubaissa, Intiassa, Singaporessa ja Kuala Lumpurissa, Immonen kertoo.

Tulevaisuuden näkymät ja strategiat

Bemsiqin rakennusautomaatioliiketoiminnan nähdään kehittyvän myönteisesti ja vastaavan loistavasti rakennusautomaation globaaleihin megatrendeihin, kuten energiansäästöön, kaupungistumiseen ja vihreään siirtymään.

– Rakennusten fyysisten olosuhteiden mittaaminen on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää. Myös alan sääntely muovaa markkinaa vahvasti ja tekee tilaa uusia innovaatioille. Olemme teknisesti erittäin vahvoja, mutta meidän on aina pidettävä mielessä käyttäjien tarpeet, jotka maailmassa eri markkinoilla saattavat poiketa toisistaan, Immonen muistuttaa.

Muutos Produalin johdossa

Immonen jättää Produalin toimitusjohtajan tehtävät, mutta jatkaa yhtiön hallituksen puheenjohtajana.

– Jätän toimitusjohtajan tehtävät hyvillä mielin, sillä olemme löytäneet erinomaisen seuraajan. Anna Tiri, joka tulee Koneelta, tuo mukanaan todella vahvaa vastuullisuus- ja liiketoimintaosaamista. Hänen vahva näkemyksensä rakennusautomaatioekosysteemistä tulee varmasti viemään Produalia eteenpäin.

Immonen kertoo johtavansa Bemsiqin yksikköä Suomeen perustettavasta toimistosta, koska täältä yhteydet maailmalle ovat hyvät ja tarjolla on maailmanluokan henkilökuntaa.



– Produal on vahva yritys kasvavalla toimialalla. Rakennetun ympäristön vastuullinen ja energiatehokas kehittäminen avaavat hienoja liiketoimintamahdollisuuksia, joihin tarttumiseen Produalilla on kaikki edellytykset. Odotan innolla aloitustani tässä vastuullisessa tehtävässä, vuoden alussa toimitusjohtajana aloittava Anna Tiri sanoo.