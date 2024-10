Tampere on vastuullisten kesätöiden pääkaupunki – Tampereen Energia kategoriansa paras Suomen suurimmassa kesätyötutkimuksessa

Tampereen Energia on voittanut oman sarjansa Oikotien Vastuullinen kesäduuni 2024 -kilpailussa, joka on Suomen suurin kesätyökokemuksia kartoittava tutkimus. Kaiken kaikkiaan kyselyyn vastasi 13 185 kesätyöntekijää ympäri Suomen. Tampereen Energian tutkimukseen osallistuivat myös tytäryhtiö Tampereen Veran kesätyöntekijät.

Tampereen Energia osallistui Suurten yritysten sarjaan, jossa oli mukana yhteensä 49 organisaatiota. Tampereen Energian vastuullisuusindeksi oli 4,76, kun kaikkien tutkimukseen osallistuneiden organisaatioiden keskiarvo oli 4,49. Vastuullisuutta arvioitiin asteikolla 1–5.

Tampereen Energian HR-johtaja Virpi Waldén korostaa, että kesätyökokemuksen eteen on tehty viime vuosina paljon töitä.

– Olemme kehittäneet kesätyöprosessiamme järjestelmällisesti vuosi vuodelta. Jokaisen kesän jälkeen olemme kysyneet kesätyöntekijöiltä palautetta, tunnistaneet kehityskohteita ja parantaneet niitä seuraavalle vuodelle. Nyt sinnikkäästi tehty työ kantaa hedelmää, hän painottaa.

Tampereen Energia on osallistunut tutkimukseen vuodesta 2018 alkaen.

Palkka-avoimuus on vastuullista

Tampereen Energia menestyi tutkimuksessa erityisen hyvin oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden osa-alueilla. Virpi Waldén uskoo, että taustalla vaikuttaa muun muassa se, miten kesätyöntekijät otetaan osaksi työyhteisöä.

– Meillä kesätyöntekijät pääsevät tekemään oikeita töitä vertaisina vakituisten työntekijöiden kanssa, hän toteaa.

Waldénin mukaan myös kesätyöpaikkojen palkka-avoimuudella on varmasti ollut merkitystä. Tampereen Energia on julkaissut kesätyöpaikkojen palkat työpaikkailmoituksissa nyt kahtena peräkkäisenä vuotena, ja kokemukset ja kesätyöntekijöiltä saadut kommentit ovat olleet hyviä.

Merkityksellistä työtä

Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan nuoret kaipaavat työltään yhä enemmän merkityksellisyyttä. Jos työ ei ole yhteensopivaa omien arvojen, osaamisen ja toiveiden kanssa, työssä tylsistytään ja työhyvinvointi heikkenee. Nuoret myös tekevät enemmän sosiaalista vertailua, eli vertailevat omaa pärjäämistään, kykyjään ja saavutuksiaan muihin.

– Olemme tunnistaneet nuorten muuttuneen suhtautumisen työelämään, ja pyrimme vastaamaan siihen. Uskon, että se näkyy myös tutkimuksen tuloksissa, Waldén toteaa ja jatkaa:

– Energia-alalla työn merkityksellisyyttä ei tarvitse etsiä. Tänä vuonna moni kesätyöntekijä olikin positiivisesti yllättyneitä sitä, miten konkreettisesti kesän aikana on päässyt tutustumaan energia-alaan ja sen merkitykseen kotikaupungissaan. Teemme myös parhaamme sen suhteen, että kesätyöntekijä pääsee hyödyntämään aiemmissa töissään tai koulussa oppimaansa kesätöissä, ja esimerkiksi kertomaan mielipiteensä yhdenvertaisena vakituisten työntekijöiden rinnalla, Waldén toteaa.

Kesätyöntekijöistä pidetään hyvää huolta

Tampereen Energialla kesätyöntekijät otetaan hyvään huomaan jo hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkua. Energiakesä alkaa kaikille kesätyöntekijöille yhteisellä tervetuliaistapaamisella. Tilaisuudessa tulevan kesän energialaiset pääsevät tutustumaan toisiinsa ja saavat ensimakua siitä, mitä kesä on tuomassa tullessaan. Usein kesätyöntekijöistä tuleekin tiivis porukka, joka pitää yhtä koko kesän ajan.

– Kesätyöntekijöillä on vapaus järjestää erilaisia tapahtumia kesän aikana. Tänä kesänä he ovat järjestäneet vierailuita muun muassa eri voimalaitoksilla, kaukolämpötyömaalla ja sähköasemilla. Kesätyöntekijöissä on työtehtäviä laidasta laitaan, joten kesäkollegoiden kanssa juttelemalla saa todella hyvän läpileikkauksen toiminnastamme, Waldén kertoo.

Tampereen Energia Sähköverkko kipusi kategoriansa toiseksi

Konsernin emoyhtiö Tampereen Energian lisäksi myös tytäryhtiö Tampereen Energia Sähköverkko sai kesätyöntekijöiltä huippuarvosanat. Yritys sijoittui omassa Pienet ja keskisuuret organisaatiot -kategoriassaan toiseksi vastuullisuusindeksillä 4,85. Kategoriaan osallistui yhteensä 23 organisaatiota.

Tampereen Energia Sähköverkko on aiempinakin vuosina menestynyt tutkimuksessa hyvin, sillä viime vuonna yritys oli kategoriansa kahdeksas.