Helsingin kaupungin Kulttuuriperintöpalkinto Kiinteistö Oy Pro Annebergille ja Kahvila ravintola Cajsan Helmelle

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alainen kulttuuri- ja kirjastojaosto päätti palkinnon jakamisesta kokouksessaan 22.8.2024. Kulttuuriperintöpalkinnon myöntämisperusteiden mukaan palkinto jaetaan kohteelle, joka on muun muassa ajankohtainen ja vaikuttava sekä helsinkiläistä kulttuuriperintöä vaaliva.



Palkinnot luovutti palkittujen edustajille kulttuuri- ja kirjastojaoston puheenjohtaja Sirpa Asko-Seljavaara kaupungintalolla järjestetyssä kulttuuriympäristöfoorumissa.



- Kaupunki haluaa tukea sellaisia kulttuuriperintöä edistäviä hankkeita, joissa helsinkiläisyys elää ja tuo syvyyttä kaupunkilaisten arkeen ja juhlaan. Kulttuurihistoriallisten rakennusten restaurointi ja kunnostaminen säilyttää arvokasta kulttuuriperintöämme. Kohteiden avaaminen asiakkaille ja yhteisöille lisää kaupunkilaisten arvostusta omaa kotikaupunkiaan kohtaan, toteaa Asko-Seljavaara.

Annalan huvilan kunnostusprojekti toteutettu esimerkillisin työtavoin





Palkitsemisperusteluissaan kulttuuri- ja kirjastojaosto toteaa, että Kiinteistö Oy Pro Anneberg on vastannut esimerkillisesti Annalan huvilan eli Villa Annebergin korjaamisesta ja kunnossapidosta.



Jaoston mukaan kunnostusprojekti on esimerkki hyvin läpiviedystä korjaushankkeesta, joka on toteutettu esimerkillisin konservoinnin työtavoin alkuperäisiä materiaaleja säilyttäen. Jaosto toteaa myös, että kunnostustyöllä turvataan helsinkiläisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön säilymistä tuleville sukupolville.

Kahvila ravintola Cajsan Helmen korjaushanke vaalii helsinkiläistä kulttuuriperintöä





Ravintola Kaisaniemen vanhimmat osat ovat valmistuneet vuonna 1839 ja se on siten yksi Suomen vanhimmista ravintolarakennuksista.



Kulttuuri- ja kirjastojaosto perustelee ravintolarakennuksen peruskorjauksen palkitsemista toteamalla, että restaurointimaalarimestari Airi Kallio on kunnostanut tyhjilleen jääneen, vanhan ravintolakiinteistön jälleen kukoistukseen.



Jaoston mukaan ravintolan peruskorjaushanke on esimerkki hyvin läpiviedystä korjaushankkeesta, jolla on edistetty rakennuksen käyttöä kaupunkilaisten ilona ja voimavarana.



Mikä Kulttuuriperintöpalkinto?

Palkinnon määrärahat osoitetaan kaupungin hallinnoiman HAKA-lahjoitusrahaston pääomasta

Haka-rahaston pääoman on aikanaan lahjoittanut Rakennusyhtiö Haka