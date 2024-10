MONCYTE Health keräsi miljoona euroa rahoitusta yksilöllisen kolesterolihoidon tehostamiseen

Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat eniten kuolemia koko maailmassa, korkea kolesteroli on yksi niiden suurimmista riskitekijöistä. Veren korkea kolesterolipitoisuus voi aiheuttaa ateroskleroottisen plakin muodostumista, eli valtimoiden seinämiin kiinnittyvien rasvakertymien syntyä. Tämä voi heikentää verenkiertoa ja johtaa sydänkohtaukseen tai jopa kuolemaan. Merkittävä osa korkean riskin potilaista ei saa kolesterolitasojaan raja-arvojen alle riittävän nopeasti tai ollenkaan, siksi heidän riskinsä saada sydän- ja verisuonisairauksia pysyy korkeana.

MONCYTE Health on kehittänyt ainutlaatuista patentoitua teknologiaa kvantifioidakseen solujen rasva-aineenvaihdunnan yksilöllisiä eroja. Nämä eroavaisuudet vaikuttavat veren korkean kolesterolipitoisuuden kehittymiseen ja yleisten lipidilääkkeiden tehoon. Lukemat saadaan valkosoluista, kuten monosyyteistä, joilla on suurta merkitystä sydän- sekä verisuonitautiriskissä, ateroskleroottisen plakin muodostumisessa ja siihen liittyvässä tulehdustilassa. Näiden yksilöllisten erojen tarkka kvantifiointi mahdollistaa räätälöityjen hoitostrategioiden ja riskinarviointien kehittämisen. Tämän on tarkoitus auttaa potilaita saavuttamaan hyvän kolesterolitason nopeammin, näin myös sydän- ja verisuonitautiriski pienenee. Teknologia tuottaa ainutlaatuista tietoa myös lääkeyrityksille uusien kolesterolilääkkeiden kehittämiseen.

"Yli 1,5 miljardia ihmistä maailmassa kärsii korkeasta kolesterolista. Teknologiamme keskittyy selvittämään, miten kolesteroli kulkee ja käyttäytyy ihmisen soluissa. Tärkeimmät kolesterolia vähentävät hoidot toimivat solutasolla, siksi tällainen teknologia on oleellisen tärkeää sairauden ymmärtämisessä ja uusien kolesterolilääkkeiden sekä yksilöllisten hoitojen löytämisessä", kertoo MONCYTE Healthin perustaja ja toimitusjohtaja Tamara Alagirova. "Olemme erittäin tyytyväisiä saamastamme rahoituksesta, se mahdollistaa ainutlaatuisen diagnostisen teknologian kehittämisen. Teknologia tulee tehostamaan kolesterolihoitoa ja parantamaan näin ihmisten terveyttä huomattavalla tavalla. Me uskomme, että kolesterolihoitojen kohdentaminen yksilötasolla ja parempi ymmärrys immuunisolujen roolista plakin kehittymisessä, tulevat ehkäisemään sydänkohtauksia ja infarkteja tehokkaammin."

"Sijoittaminen MONCYTE Healthiin oli meille houkutteleva valinta, perustuen tiimin poikkeukselliseen asiantuntemukseen ja markkinoiden alkuvaiheen vetovoimaan. Olemme innoissamme tästä yhteisestä matkasta ja sen tuomasta vaikuttavuudesta," kertoo Maria Severina, Almaralin toimitusjohtaja ja perustaja.

MONCYTE Healthin kehittämä teknologia poikkeaa muista diagnostisista testeistä merkittävällä tavalla, koska se analysoi ja tuottaa tietoa solutason prosesseista. Näin saadaan mahdollisuus löytää tehokkaampia hoitostrategioita nopeammin ja löytää yksilölle paremmin sopiva lääkitys.