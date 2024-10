Eero Puustinen on Vuoden Nuori rakennusinsinööri 2024.

Helsinkiläinen Eero Puustinen, 26, valittiin Vuoden Nuori Rakennusmestari/-insinööri -palkinnon saajaksi. Puustinen on valmistunut Helsingin Metropolia Ammattikorkeakoulusta rakennusinsinööriksi (AMK) vuonna 2023. Hän toimii tällä hetkellä laatu- ja kehitysinsinöörinä Haahtelalla.

- Palkinto tuntuu hyvältä. Onhan se merkittävää, että minut on huomioitu, ja tunnustus tuli vielä aika varhaisessa vaiheessa työuraa, Puustinen kiittelee.

Puustista kuvaillaan varmaotteiseksi nuoreksi osaajaksi, joka vastaa työssään laadunvarmistuksesta. Hän on tehnyt paljon työtä työmaan tarkastusasiakirjojen sähköistämiseksi. Puustinen teki aiheesta jo opinnäytetyönsä, ja hän on jatkanut tarkastusasiakirjojen kehittämistä työtehtävissään. Puustisen kuvaillaankin vievän rakennusalaa positiivisella tavalla eteenpäin ja parantavan sen imagoa.

- Hyvä laatu on tärkeää tilaajalle, ja se takaa myös taloudellisen ja ajallisen onnistumisen, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry:n puheenjohtaja Jukka Lintunen muistuttaa.



Puustinen on työskennellyt laatuinsinöörinä monilla merkittävillä Haahtelan työmailla Helsingissä: esimerkiksi Lyyra-korttelissa, Pasilan Keskitorni-hankkeessa ja Munkkiniemen yhteiskoulun peruskorjauksessa. Lisäksi hän on toiminut opiskeluaikanaan useamman vuoden työnjohdon harjoittelutehtävissä Lujatalo Oy:ssä.



Kiertävän pokaalin ja voittajan kypärän ojensi Puustiselle Finnbuild-messuilla Rakennusmestarien Säätiön Ari Autio ja RKL ry:n toimitusjohtaja Maria-Elena Ehrnrooth.



Valtakunnallinen Vuoden Nuori Rakennusmestari/-insinööri on Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL:n vuonna 2010 perustama huomionosoitus, joka jaetaan vuosittain ansioituneelle nuorelle osaajalle. Huomionosoitus on julkinen tunnustus esimerkillisestä ja aktiivisesta työstä ja rakentamiseen liittyvistä ansioista. Palkintoon liittyvän opintomatkan lahjoittaa Rakennusmestarien Säätiö.



Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry on valtakunnallinen ammatillis-aatteellinen rakennusasiantuntijoiden järjestö, joka on perustettu vuonna 1905. Se edustaa noin 8 000 rakennusmestaria ja -insinööriä 69 paikallisyhdistyksessä ympäri Suomea. RKL edistää ammattikunnan arvostusta ja tarjoaa jäsenilleen koulutusta, virkistystä, verkostoja ja etuja. Se kuuluu myös Kiinteistö- ja rakennusalan KIRA-foorumiin.