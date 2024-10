Schneider Electricin Jean-Christophe Krieger KNX Global Associationin uudeksi puheenjohtajaksi

Energianhallinnan ja automaation johtava asiantuntija Schneider Electric on ilmoittanut, että Schneider Electricin Chief Product Officer Jean-Christophe Krieger on nimitetty KNX Global Associationin johtokunnan puheenjohtajaksi Siemens AG:n Franz Kammerin jäätyä eläkkeelle 11 puheenjohtajavuotensa jälkeen. Krieger on toiminut Schneider Electricin edustajana KNX:n johtokunnassa viimeiset 8 vuotta ja varatoimitusjohtajana helmikuusta 2021 lähtien

KNX on johtava avoin standardi kestävien ratkaisujen luomiseen älykoti- ja älyrakennusmarkkinoille, ja sen on luonut KNX Association vuonna 1990. KNX:n johtokunta valvoo KNX Associationin strategiaa sekä kaupallisia ja teknisiä prioriteetteja. KNX Association kattaa noin 500 valmistajaa ja edustaa yli 120 000 KNX-kumppanin etuja 190 maassa.

– Minulle on kunnia, että KNX:n johtokunnan jäsenet valitsivat minut tähän tärkeään rooliin. On upeaa jatkaa erinomaista työtä, jota Franz teki 11 vuoden toimikautensa aikana. Puheenjohtajuutensa aikana hän on edistänyt yhdistyksen keskeistä roolia KNX-standardin jatkuvassa kasvussa ja käyttöönotossa kodeissa ja rakennuksissa, Krieger kommentoi nimitystään.

Krieger on yksi maailman johtavista KNX-asiantuntijoista, jolla on 17 vuoden laaja kokemus alasta. Hän tuo puheenjohtajan rooliin syvällistä tietämystään energianhallinnasta ja järjestelmäratkaisuista sekä laaja-alaista kansainvälistä projektinhallinta- ja myyntikokemusta useista segmenteistä. Hän on toiminut useissa tehtävissä Schneider Electricillä toimitusjohtajana, tuotehallintajohtajana, projektinhallintajohtajana ja digitaalisen markkinoinnin muutosjohtajana.

Krieger haluaa puheenjohtajakautensa aikana erityisesti keskittyä raikastamaan KNX:n imagoa.

– Haluamme KNX:n olevan loppuasiakkaiden, KNX-kumppaneiden ja valmistajien näkökulmasta synonyymi mielenrauhalle. Rakennusten osuus CO2-päästöistä on 37 prosenttia, ja KNX vahvistaa koteihin ja rakennuksiin tehtyjen tunnustettujen ja vakiintuneiden ratkaisujen jatkuvaa energianhallintavalmiuksien täydentämistä. Haluan myös onnitella Sveitsin Siemensin Klaus Waechteria, joka on valittu KNX Associationin varapuheenjohtajaksi. Klaus tuo mukanaan laajan tietämyksensä teknologiasta ja standardoinnista.

– Onnittelut Jean-Christophelle hänen uudesta ja jännittävästä roolistaan KNX Associationissa. Hän voi olla erittäin ylpeä saavutuksestaan, joka on osoitus sitoutumisesta ja panoksesta KNX-standardiin, joka tunnustetaan ja jota arvostetaan KNX Associationissa ja Schneider Electricissä. Aikana, jolloin liitettävyys on välttämättömyys kaikentyyppisissä rakennuksissa, KNX on ja tulee olemaan tärkeä standardi alalla. Se on myös yksi Schneider Electricin painopisteistä, ja olemme olleet yksi alan johtavista yrityksistä KNX Secure -tarjoamamme ansiosta. Jatkamme innovointia ja tämän tekniikan käyttöönottoa kaikille asiakkaillemme ympäri maailmaa, kommentoi Michael Lotfy Gierges, Schneider Electricin Executive Vice President for Global Home & Distribution Division.

Tietoja KNX:stä

KNX Association kehittää ja edistää KNX-standardia tarjotakseen älykkäitä koti- ja kiinteistöratkaisuja maailmanlaajuisesti, aina valaistuksesta ja kaihtimien ohjauksesta erilaisiin turvajärjestelmiin, lämmitykseen, ilmanvaihtoon, ilmastointiin, valvontaan, hälytyksiin, vedenhallintaan, energianhallintaan, älykkääseen mittaukseen, kodinkoneisiin ja AV-ratkaisuihin. Kaikki nämä rakennussovellukset voidaan konfiguroida yhdellä valmistajariippumattomalla suunnittelu- ja käyttöönottotyökalulla (ETS), täydellisellä sarjalla tuettuja viestintävälineitä (TP, PL, RF ja IP) sekä KNX-tekniikan laajennuksella esineiden internetiin (KNX IoT). KNX on hyväksytty eurooppalaiseksi (CENELEC EN 50090 ja EN ISO 22510) ja kansainväliseksi standardiksi (ISO/IEC 14543-3). Tämä standardi perustuu yli 30 vuoden kokemukseen markkinoista. Yli 500 valmistajalla ympäri maailmaa eri sovellusalueilta on luetteloissaan yli 8 000 KNX-sertifioitua tuoteryhmää. KNX Associationilla on kumppanuussopimuksia yli 120 000 asennusyrityksen kanssa 190 maassa.

Vuonna 2008 perustettu KNX Finland ry on osa maailmanlaajuista KNX Association -verkostoa ja edustaa standardoitua, älykästä ja toimittajariippumatonta rakennusten automaatioteknologiaa Suomessa. Schneider Electriciä KNX Finlandissa edustaa Juhani Hallamaa.

Lisätietoja:

