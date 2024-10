Uusia jäseniä KOVA ry:lle

KOVAn jäsenenä on nyt 135 yleishyödyllistä ja omakustannusperiaatteella toimivaa vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiötä. KOVAn jäsenet omistavat nyt yhteensä yli 330 000 kohtuuhintaista vuokra- ja asumisoikeusasuntoa.

Inarin vuokra-asunnot Oy on vuonna 2012 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Inarin kunnan kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä 550 vuokra-asuntoa. Yhtiö on kunnan suurin vuokranantaja. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2024 on 10,56 euroa neliöltä kuukaudessa.

Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry on vuonna 1970 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva yhdistys. Yhdistys ylläpitää neljää palvelukeskusta Tampereella. Yhdistys omistaa tällä hetkellä 331 palvelu- ja senioriasuntoa. Yhdistyksen asuntokannan keskivuokra vuonna 2024 on 15,61 euroa neliöltä kuukaudessa.

- Jäsenkasvun näkökulmasta kuluva vuosi on ollut myönteinen. Nyt uusimpien jäseniemme myötä jäsenmäärämme on kasvanut tänä vuonna seitsemällä uudella yhtiöllä. Lisäksi uudet jäsenet vahvistavat KOVAn alueellista kattavuutta. Toivon, että kehitys saa edelleen liikkeelle lisää yhtiöitä hakeutumaan jäsenpalveluidemme ja muun toimintamme pariin. KOVA vahvistuu jokaisen uuden jäsenemme myötä, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen toteaa.