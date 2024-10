Blue Öyster Cult palaa Suomeen lähes vuosikymmenen tauon jälkeen

New Yorkissa vuonna 1967 perustettu Blue Öyster Cult palaa Suomeen yhdeksän vuoden jälkeen harvinaiselle keikalle. Yhtye esiintyy Tampere-talon Isossa salissa lauantaina 31. toukokuuta osana Euroopan kiertuettaan.

Blue Öyster Cult on ihastuttanut älykkään hard rockin faneja ympäri maailman jo yli viiden vuosikymmenen ajan. Yhtye mainitaan usein hard rockin uranuurtajana sekä erilaisten heavy metal -genrejen pioneerina. Pitkän uransa aikana Blue Öyster Cult on julkaissut useita kriitikoiden ylistämiä ja kaupallisesti menestyneitä klassikkoalbumeita.

Yhtyeen nimeä kantava debyyttialbumi Blue Öyster Cult (1972) teki vaikutuksen rock-yleisöön tarttuvan koukuttavalla, mutta samalla säröisen raskaalla musiikilla sekä provokatiivisilla ja monitulkintaisilla lyriikoilla. Blue Öyster Cultin katalogista löytyy useita rock-historiaan kanonisoituja kappaleita, kuten HIM-yhtyeen versioima (Don’t Fear) The Reaper, Metallican coveroima Astronomy tai 70- ja 80-lukujen hitit: Godzilla, Burnin’ For You, Flaming Telepaths, In Thee ja Veteran of the Psychic Wars.

Blue Öyster Cultin sävellyksistä, sanoituksista ja taiteellisesta suunnasta vastaa johtokaksikko Donald ”Buck Dharma” Roeser (laulu & kitara) sekä Eric Bloom (laulu & kitara). Tampere-taloon saapuvan nykykokoonpanon täydentävät kitaristi-kosketinsoittaja Richie Castellano sekä pitkään mukana ollut rytmiryhmä Danny Miranda (basso) ja Jules Radino (rummut).

”Tajusimme olevamme klassinen rock-yhtye. Sitä olemme aina olleet ja sen tyylin hallitsemme parhaiten. Olemme ylpeitä yhtyeen omalaatuisesta, klassisesta saundista ja laajasta biisikatalogista, joka on luotu sellaisille musiikin rakastajille, jotka eivät välitä keinotekoisesta keskenään samalta kuulostavasta musiikista, joka tänä päivänä dominoi radion soittolistoja.”, bändin perustajakaksikko Roeser ja Bloom kuvailee saavutustaan ja missiotaan.

Blue Öyster Cult keikkailee ja levyttää uutta musiikkia aktiivisesti. Yhtye saapuu Tampereelle taskussaan tuore keväällä 2024 julkaistu albumi Ghost Stories.

Blue Öyster Cult (USA)

Tampere-talon Isossa salissa lauantaina 31.5.2025 klo 19.00.

Esityksen kesto n. 2h (ei väliaikaa).

Liput alkaen: 69,90 €

Tapahtuman liput tulevat myyntiin maanantaina 14.10.2024 klo 09.00 Tampere-talon ja Lippu.fin lipunmyyntikanavissa.