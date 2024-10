Eva Frantzin viides Anna Glad -dekkari jättää hyvästit sympaattiselle poliisille

Olet viettänyt poliisi Anna Gladin kanssa lähes kymmenen vuotta. Miten teillä on sujunut?

Oikein mukavasti on sujunut! Anna käy joskus hermoilleni, ja hän pitäisi minua luultavasti aikamoisena nipottajana, mutta suurimman osan ajasta on kuin hengaisi vanhan ystävän kanssa.

Muistatko vielä, miten hän tuli mukaan kuvaan?

Olin kirjoittanut melkein puolet Sinisestä huvilasta (sarjan ensimmäinen osa), kun juutuin ja laitoin koko projektin hyllylle vuodeksi. Ongelmani oli, etten saanut Annan Gladin hahmosta otetta. Hänellä oli nimi, ulkonäkö ja ikä, mutta en tuntenut häntä, ja siksi kirjoittaminen takkusi. Sitten tauon jälkeen hän vain astui esiin ja oli uskomattoman selväpiirteinen! Hieman hajamielinen, impulsiivinen, suuri pizzan ja viskin ystävä, pohjimmiltaan romantikko ja elämän kolhima.

Anna Glad -sarjaa on kutsuttu Strömsö Noiriksi, mitä mieltä olet tästä lempinimestä?

Nauroin sydämeni pohjasta kuullessani käsitteen ensimmäisen kerran! Se on hyvin osuva. Idylli ja suomenruotsalaisuus kohtaavat synkkyyden.

Ovatko nämä jäähyväiset Anna Gladille, vai onko vielä toivoa, että tapaamme hänet myöhemmin?

Olen koko ajan tähdännyt siihen, että kirjoittaisin sarjaan viisi kirjaa. En halua ottaa sitä riskiä, että alan toistaa itseäni. Tuntuu, että olen näissä viidessä kirjassa onnistunut sanomaan sen, mitä halusin sanoa. Joten tämä saattaa hyvinkin olla sarjan viimeinen kirja. Ainakin nyt tulee tauko.

Anna Glad -sarja:

Sininen huvila (2017, suom. Ulla Lempinen)

Kahdeksas neito (2018, suom. Ulla Lempinen), Vuoden johtolanka -palkinto 2019

Tästä pelistä pois (2020, suom. Ulla Lempinen)

Lasta et minulta vie (2023, suom. Anu Koivunen)

On lähtösi huoleton (2024, suom. Ulla Lempinen)

Arvioita vuosien varrelta:

”Juonenpunonnan nouseva tähti [--] Sininen huvila on tyylillisesti sukua ruotsalaisten Mari Jungstedtin, Anna Janssonin ja Viveca Stenin sekä uuden brittitähden Elly Griffithsin dekkareille. Frantz sopii joukkoon kuin olisi aina ollut siellä.”

– Marika Riikonen, Hämeen Sanomat

”Niin siinä kävi, että kun aloitin lukemisen illalla, lopetin sen aamulla. Rikosromaanissa on vetävä juoni ja hyvä vire.”

– Tuula Kanninen, Eeva-lehti

”Frantz kirjoittaa eloisaa, luontevaa kieltä ja sitoo kirjansa kirjavat langat hyvin yhteen.”

– Sari Toivakka, Keskisuomalainen

”Arkinen Anna Glad on päähenkilö, josta on helppo pitää. Leppoisa dekkari ei mässäile rikosten raakuudella, mutta tarjoaa taitavasti tummempiakin sävyjä. (--) Hyvin rakennettu juoni harhauttaa lukijaa monilla väärillä vihjeillä. Kun loppuratkaisukin jättää nautinnollisen kiusoittelevan miksi en tätä tajunnut -tunteen, se on hyvän dekkarin merkki se.”

– Salla Porra, Ruumiin kulttuuri

"Loistavan Anna Glad -dekkarisarjan neljäs osa on kolmen vuoden odotuksen arvoinen. Jo vuonna 2019 oli selvää, että Suomi on saanut uuden dekkaritähden, jota kehtaa verrata sellaisiin koviin ruotsalaisnimiin kuin Maria Lang ja Camilla Läckberg."

– Kaisa Järvelä, Aamulehti

Eva Frantz: On lähtösi huoleton, suom. Ulla Lempinen, 348 sivua, ilmestyy 24.10. sekä painattuna että äänikirjana. Äänikirjan lukee Hannamaija Nikander.