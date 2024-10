Pakene kylmiä kelejä wellness-matkalle Turkin kuumien lähteiden äärelle

Turkin ainutlaatuisiin hyvinvointikeskuksiin matkataan virkistymään, elpymään ja tervehtymään. Kuumien lähteiden, hyvinvointikeskusten ja houkuttelevan leudon ilmastonsa ansiosta Turkki on erityisen suosittu sekä vanhempien että nuorempien lomailijoiden keskuudessa. Maan upeat kylpylät tarjoavat vierailijoille niin virkistävän voimauttavia kokemuksia kuin helpotusta terveysongelmiin.

Houkuttelevat pakettimatkat, joissa yhdistyvät majoitus, hoito- ja hyvinvointipalvelut, lisäävät terveys- ja hyvinvointikokemuksen kokonaisvaltaista vetovoimaa. Monipuoliset ja kiehtovat maisemat sekä kuuluisa Välimeren keittiö kevyine ja terveellisine makuineen täydentävät wellness-kokemusta.

Pamukkale: Henkeäsalpaavat näkymät ja Kleopatran allas

Pamukkale on yksi Turkin ikonisista lomakohteista. Se on todellinen luonnonihme kivennäisrikkaiden kuumien lähteiden ja kalkkikivensä ansiosta. Antiikin ajoista lähtien Pamukkale ja viereinen Hierapoliksen muinainen kaupunki, jotka ovat Unescon suojelukohteita, ovat olleet hyvinvointikeskuksia alueen nuorentavien kuumien lähteidensä ansiosta.

Tässä merkittävässä kohteessa kylpyläkulttuurista nauttiminen on unohtumaton kokemus. Uiminen Hierapoliksen muinaisessa Kleopatran altaassa, jossa veden lämpötila on tasaisesti noin 35 celsiusastetta, sekä henkeäsalpaavat näkymät valkoiseen paratiisiin saavat tuntemaan olonsa kuin sadussa! Tässä historiallisessa luonnonihmeessä on myös kolme muuta kuumien lähteiden aluetta: Sarayköy, Gölemezli ja Karahayıt, joiden kaikkien vedet sisältävät runsaasti rautaa ja kalsiumia.

Afyonkarahisar: Turkin kylpyläpääkaupunki

Turkin tunnetuin kuuma lähde on ehdottomasti Afyonkarahisar, joka sijaitsee Egeanmeren sisäosissa. Kaupungissa, joka on osa Euroopan historiallisten kylpyläkaupunkien reittiä, on Gazlıgöl-, Heybeli-, Ömer-, Hüdai- ja Gecek-lähteet, joiden mineraalipitoisuus on korkea. Ne ovat tehokkaita ihosairauksien sekä vatsa-, munuais- ja suolistosairauksien hoidossa.

Afyonin kuumien altaiden lämpötila vaihtelee 42 ja jopa 53 celsiusasteen välillä. Altaista nauttimisen lisäksi siellä voi myös ottaa rentouttavan mutakylvyn. Kun on hemmotellut itseään terapeuttisilla hoidoilla, voi tutustua kaupungissa sijaitseviin fryygialaisiin laaksoihin, joissa on fryygialaisen sivilisaation jälkiä kallionpalasineen ja muinaisraunioineen.

Bursa: Ajaton terminen retriitti

Bursa on ollut kuuluisa kohde nuorentavista kuumista lähteistään ottomaanien valtakunnan ajoista lähtien. Nykyään siellä on merkittäviä lämpölähteitä, kuten Çelik Palas, Kükürtlü, Karamustafa, Kaynarca ja Eski Kaplıca, joiden vesi on 88-asteista ja joilla on lämpömineraalisia ominaisuuksia. Kaupungin suosituin terveys- ja lämpömatkailukohde on kuitenkin Oylatin termalähteet, joiden vedet ovat juomakelpoisia kuin Uludağin juurella sijaitsevan Oylatin vedet. Myöhemmin kannattaa vierailla vuorella, joka on suosittu hiihtokohde talvella. Bursan kuumat lähteet eivät rajoitu pelkästään kylpylöihin, vaan kaupungissa on myös monia ylellisiä kylpylähotelleja ja -laitoksia, joissa voi nauttia kuumasta vedestä, jossa on runsaasti magnesiumia.

Bolu: hyvinvointi kohtaa luonnon

Mustanmeren alueen länsiosassa sijaitseva Bolu, joka tunnetaan rehevistä metsistään ja seesteisistä järvistään, on myös maan rauhoittavimpien geotermisten vesilähteiden ja kuumien lähteiden koti, mikä tekee siitä suositun hyvinvointimatkailun kohteen.

Alueen termiset lähteet, kuten Göynükin, Karacasun ja Mudurnun lähteet, ovat tunnettuja mineraalipitoisista vesistään, jotka tarjoavat monenlaisia terveyshyötyjä. Lähteiden lisäksi Bolun luonnonympäristö tarjoaa viehättävät puitteet rentoutumiseen.

Kaupunki on lähellä Abant-järveä ja Yedigöllerin kansallispuistoa, minkä vuoksi kävijät voivat nauttia helposti ulkoilma-aktiviteeteista, kuten vaelluksesta, piknikretkeilystä ja luontoretkistä. Tämä kaikki lisää kokonaisvaltaista hyvinvointikokemusta.