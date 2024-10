Terveydenhuollon ratkaisut juhlivat Vuoden digiteko -kisassa: voittajiksi unipoliklinikka ja e-terveysasema

Vuoden digiteko -kilpailun julkishallinnon sarjan on voittanut Pirkanmaan hyvinvointialueen Tays Unipoliklinikka. Vielä muutama vuosi sitten hoitotakuu ei toteutunut Taysin suurimmalla poliklinikalla, mikä käynnisti digitaalisen hoitopolun rakentamisen. Nyt unipoliklinikalla on digitalisaation keinoin onnistuttu purkamaan hoitojonot, pienennetty yhden hoitotapahtuman kulut 350 eurosta alle 150 euroon ja lyhennetty klinikkakäyntien keskimääräinen pituus tunnista 20 minuuttiin. Myös uniklinikan henkilöstötyytyväisyys on parantunut huimasti, kun rutiininomaisten tehtävien hoidosta säästynyt aika on voitu käyttää vaativampaan potilashoitoon.

”Toivottavasti voittomme innostaa kaikkia muitakin julkisella puolella työskenteleviä miettimään rohkeasti uudenlaisia digiratkaisuja työssään. Terveydenhoito kun on ollut Suomessa perinteisesti niin vanhanaikaista. Emme mekään mitään digiammattilaisia ole, mutta kun innostuimme miettimään, miten voisimme omaa työtämme helpottaa, ratkaisuja löytyi!” Tays Uniklinikan ylilääkäri Hannele Hasala kertoo.

Yritys- ja startup -sarjan voitti MedicubeXin kehittämä terveyden itsemittausasema. Tällä hetkellä asemia on käytössä kahdella hyvinvointialueella ja Helsingin kaupungilla. Itsemittausasemalla potilas saa omatoimisesti tietoa elintoiminnoistaan. Sensoreiden ja kameroiden avulla laite tunnistaa esimerkiksi diabeteksen ja aivoinfarktin riskitekijöitä ja auttaa arvioimaan, onko potilaan syytä hakeutua jatkotutkimuksiin. Koska testien ottaminen hoituu automaattisesti, säästyy terveydenhuollon ammattilaisten työaikaa varsinaiseen hoitotyöhön.

”On hienoa, että myös yksityisen puolen terveydenhoitoalan toimijat nousevat positiivisella tavalla esille. Terveysteknologia on yksi Suomen nopeimmin kasvavista vientialoista, joten innovaatiot ovat koko toimialalle tärkeitä. Vuoden digiteko -kilpailun voitto on hieno tunnustus työllemme, koska se kertoo, että olemme oikealla polulla”, MedicubeXin toimitusjohtaja Vili Kostamo sanoo.

Vuoden digiteko -kilpailun voittajat julkistettiin Atea Focus -tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa tänään keskiviikkona 9. lokakuuta. Yleisöäänestyksessä kisanneet kuusi finalistia valitsi tuomaristo, johon kuuluivat Maria 01 -startup-kampuksen toimitusjohtaja Sarita Runeberg, hallitusammattilainen Anni Ronkainen, Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö, kenraaliluutnantti Mikko Heiskanen, viestinnän asiantuntija Antti Isokangas sekä kilpailun järjestäneen Atea Finlandin toimitusjohtaja Juha Sihvonen. Viime vuoden voittajaa tuomaristossa edusti Siili Solutionsin Head of Maritime Sanna Vainionpää.

”Terveydenhuollon tilanne puhuttaa niin päättäjiä kuin kansalaisiakin, ja digitalisaatioon on ladattu valtavia odotuksia ongelmien ratkaisemiseksi. Siksi on hienoa, että tänä vuonna juuri terveydenhuollon digiratkaisut olivat niin laajasti edustettuina Vuoden digiteko -kilpailussa ja veivät lopulta myös molempien kategorioiden voiton”, Atea Finlandin markkinointi- ja viestintäjohtaja Hanna Vesenterä sanoo.

”Kilpailumme ytimessä on alusta lähtien ollut nostaa esiin digitalisaation valtava potentiaali parantaa ihmisten elämää, yhteiskuntia ja maailmaa. Tämän vuoden voittajat ja finalistit luovat jälleen toivoa paremmasta huomisesta ja kertovat, että Suomessa tehdään vaikuttavaa digitaalista kehitystyötä laajalla rintamalla.”

Muut finalistit

Julkishallinnon sarja

Kansalliskirjasto: E-kirjasto

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde: Digitaalinen sote-keskus

Yritykset ja startupit