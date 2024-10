Vältä mikromuovia pihapiirissä - GreenCare suosittelee aitoa nurmikkoa

Tekonurmi on kasvattanut suosiotaan, mutta perinteisen nurmikon kasvattamisella on pitkäaikaisia hyötyjä, joita kannattaa pitää mielessä. Elävä nurmikko ei ole vain kaunis ja kestävä vaihtoehto, vaan sillä on myös merkittävä positiivinen vaikutus paikalliseen ekosysteemiin, luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen ja asukkaiden hyvinvointiin.

Miksi elävä nurmikko on hyvä valinta?

1. Mikromuovien välttäminen

Tekonurmien sisältämät muovit hajoavat ajan myötä mikromuoveiksi, jotka päätyvät maaperään ja kulkeutuvat vesistöihin. Valitsemalla aidon nurmikon kuluttaja voi pienentää mikromuovien määrää ympäristössä.

"Mikromuovit ovat kasvava ympäristöuhka, ja meidän on yhdessä kuluttajien kanssa tehtävä tietoisia valintoja niiden vähentämiseksi. Elävän nurmikon valinta on pieni, mutta merkittävä askel kohti puhtaampaa ympäristöä," kertoo Berner Oy:n Kotipuutarhan kategoriapäällikkö Jussi Petäjä.

2. Luonnon monimuotoisuuden tukeminen

Elävä nurmikko tukee ympäristöä tarjoamalla elinympäristön pieneliöille, kuten hyönteisille ja maaperän mikro-organismeille, jotka auttavat ylläpitämään ekosysteemin tasapainoa. Riippumattomat tutkimukset ovat osoittaneet, että aito nurmikko edistää merkittävästi pölyttäjien, kuten mehiläisten ja perhosten hyvinvointia, joka puolestaan tukee luonnon monimuotoisuutta.

3. Maaperän bakteerien terveysvaikutukset ihmisille

Kotimaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että kosketus maaperässä eläviin bakteereihin voi vahvistaa ihmisen immuunijärjestelmää, erityisesti lapsilla. Elävän nurmikon mikrobit voivat parantaa ihmisten immuunivastetta ja vähentää allergioiden riskiä. Tekonurmilla ei ole vastaavia hyötyjä, koska ne eivät tarjoa samaa elävää ekosysteemiä.

"Luonnollinen nurmikko ei pelkästään tee pihasta kauniin, vaan sillä on merkittävä vaikutus myös perheen terveyteen. Lapset, jotka leikkivät aidolla nurmikolla, voivat altistua hyödyllisille bakteereille, jotka auttavat vahvistamaan heidän immuunijärjestelmäänsä," lisää Petäjä.

Nurmikon oikeaoppinen perustaminen ja hoito – multakerros on avain onnistumiseen

Oikeilla siemenillä ja lannoitteilla nurmikon hoito on yksinkertaista ja vaivatonta. Kun haluat kauniin ja kestävän nurmikon, huolehdi hyvälaatuisesta ja riittävän paksusta kasvualustasta. GreenCare suosittelee kotinurmikon perustamiseen tiivistettynä vähintään 15–20 cm paksuista, ravinteikasta multakerrosta. Silloin nurmikon juuret kehittyvät pitkiksi ja kestäviksi.

GreenCare Nurmikon Kevät & Kesä Plus -lannoite varmistaa, että nurmikko ja maaperän mikrobit saavat tasapainoisesti ravinteita koko kasvukauden ajan. Lisäksi kalkitseminen parantaa maaperän rakennetta ja tukee ravinteiden imeytymistä, joka edistää nurmikon terveyttä pitkällä aikavälillä.

Hyvin perustettu nurmikko kestää kuivat kaudet ilman kastelua ja toipuu nopeasti kuivuudesta, kun sateet alkavat. Kastelu ja tasainen kosteus on kuitenkin äärimmäisen tärkeää, kun nurmikonsiemenet itävät. Kosteuden on oltava katkeamatonta ja riittävää, jotta itävät siemenet vahvistuvat nurmikoksi.