Kolmasosa suomalaisista sijoittaa säännöllisesti, miehet naisia useammin – halu sijoittaa silti yhtä yleistä eri sukupuolien välillä

S-Pankin teettämän Suomalaisten taloustaidot -kyselytutkimuksen mukaan vain puolet suomalaisista säästää säännöllisesti, esimerkiksi kuukausittain. Lisäksi joka kuudes suomalainen haluaisi säästää, mutta se ei ole taloudellisesti mahdollista. Syinä ovat esimerkiksi korkeat elinkustannukset sekä epävarmuus omasta taloudellisesta tilanteesta. Säännöllinen säästäminen on yhtä yleistä eri sukupuolien välillä.

Kyselytutkimuksesta selviää, että suomalaisista peräti 43 prosenttia ei sijoita. Se, että ei sijoita, on yleisempää naisilla kuin miehillä. Ei-sijoittavia miehiä on 36 prosenttia, kun taas naisista joka toinen ilmoittaa, että ei sijoita. Syiksi vastaajat mainitsevat tulojen riittämättömyyden ja vaihtelevuuden sekä kokemuksen siitä, että sijoittamisen aloittaminen on hankalaa. Halukkuus sijoittaa on kuitenkin yhtä yleistä miesten ja naisten keskuudessa.

Yleisimmin suomalaiset laittavat sivuun alle 3 000 euroa vuodessa. Kymmenesosa säästää tai sijoittaa vuosittain yli 9 000 euroa.

”On hienoa huomata, että suomalaisten halukkuus säästää ja sijoittaa on yhtä yleistä sukupuolesta riippumatta. Samaan aikaan on haasteellista, että halukkuus ei siirry toiminnaksi yhtäläisellä tavalla. Koko kansakunnan vaurastumisen kannalta on tärkeää, että yhä useampi pääsee kiinni sijoittamiseen. Haluan kannustaa heitä, jotka eivät vielä sijoita mutta säästävät esimerkiksi säästötilille, kokeilemaan pienellä summalla oman pankin rahastovaihtoehdoista itselle sopivaa rahastoa”, kertoo S-Pankin valmennuspäällikkö Emilia Simola.



Miehet säästävät ja sijoittavat vaurastuakseen, naiset yllättäviin menoihin ja matkailuun

Kyselytutkimus paljastaa, että syyt säästää ja sijoittaa vaihtelevat voimakkaasti eri sukupuolten välillä. Miehet säästävät ja sijoittavat kasvattaakseen varallisuuttaan, kun taas naiset säästävät ja sijoittavat tyypillisesti matkusteluun ja yllättäviä menoja varten.

Viime vuosien haastavampi taloudellinen ympäristö on heijastunut osin myös suomalaisten säästämiseen ja sijoittamiseen. Säästämisen on viimeisen kahden vuoden aikana lopettanut kokonaan tai osittain noin viidennes. Suurimpina syinä ovat arjen menot ja tulotason heikkeneminen. Vaikka moni on kokenut tulotasonsa heikentyneen viime vuosina, lähes 60 prosenttia suomalaisista kokee pystyvänsä kattamaan tuloillaan menonsa vähintään melko helposti. Naiset kokevat menojen kattamisen haastavammaksi kuin miehet.

”Naisten ja miesten eriävät tavoitteet näyttävät ohjaavan myös tapaa säästää. On tärkeää kannustaa yhä useampia ohjaamaan osa säästöistään vaurastumiseen, jolloin sijoitushorisontti on huomattavasti pidempi ja rahastosäästäminen sitä kautta järkevä ratkaisu. Perheissä on myös tärkeää keskustella, onko kaikilla samanlaiset mahdollisuudet vaurastua samalla, kun perheen talouden menot on jaettu reilusti”, analysoi S-Pankin valmennuspäällikkö Emilia Simola.





Tutkimuksen toteutti Kantar Insights S-Pankin toimeksiannosta. Tutkimusaineisto kerättiin Kantarin internet-paneelissa 9.–14.8.2024. Tutkimukseen vastasi 1 030 yli 15-vuotiasta suomalaista. Vastaajajoukko edustaa 15–79-vuotiasta väestöä.



