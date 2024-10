Vaasalaisten onnellisuuskysely jälleen auki – vastaa ja vaikuta

YK:n onnellisuusraportin mukaan Suomi on jälleen maailman onnellisin maa ja Vaasa on asettanut tavoitteekseen olla maailman onnellisimman maan onnellisin kaupunki. Asukkaiden onnellisuutta tutkitaan vuosittaisella tutkimuksella, jota kaupungin toimijat tekevät yhdessä psykologian emeritusprofessori Markku Ojasen kanssa.

-Kysely on kaupungille erittäin tärkeä, koska onnellisuuden edistäminen on kirjattu kaupungin strategiaan ja teemme jatkuvasti toimenpiteitä sen eteen. Siksi meille on erittäin tärkeää saada tietoa vaasalaisten onnellisuuteen vaikuttavista asioista, kertoo kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

Onnellisuutta edistetään monella eri tasolla

Aikaisemmista kyselyistä on käynyt ilmi, että onnellisuuden kokemus on yksilöllistä ja siihen vaikuttaa paitsi oma toiminta myös monet itsestä riippumattomat tekijät sekä ympäröivän yhteiskunnan tilanne. Monet onnellisuutta lisäävät asiat liittyvät ihmissuhteisiin, luonnossa liikkumiseen ja liikuntaan ja näiden asioiden edistämiseen kaupungilla onkin kiinnitetty erityistä huomiota.

-Monet toimenpiteistä liittyvät kaupungin perustehtäviin, mutta tämän lisäksi tavoitteenamme on vaikuttaa asukkaiden onnellisuuteen nostamalla esiin tärkeitä teemoja ja onnellisuuteen vaikuttavia asioita. Tämän takia kannustimme asukkaita tekemään hyviä tekoja, koska tutkitusti hyvien tekojen tekeminen lisää onnellisuutta, kertoo viestintä- ja markkinointijohtaja Leena Forsén.

Onnellisuustekojen tekemistä jatketaan Puhu tuntemattomalle kampanjalla, jossa kannustamme asukkaita puhumaan itselle tuntemattomien henkilöiden kanssa. Kampanja näkyy kaupunkilaisille monella eri tavalla ja sen taustalla on huoli yksinäisyyden lisääntymisestä.

-Tiedämme, että yksinäisyys on haaste onnellisuudelle. Kampanjan avulla voimme lisätä vaasalaisten tietoisuutta ja ymmärrystä tilanteeseen ja antaa vinkkejä, kuinka jokainen voi osallistua asian parantamiseen, kertoo hyvinvoinnin asiantuntija Rebecca Åkers.

Yksi esimerkki, johon onnellisuuskyselystä on saatu vahvistusta, on liikunnan ja monipuolisten harrastusmahdollisuuksien positiivinen vaikutus onnellisuuteen.

-Viimeisimmässä onnellisuuskyselyssä liikunta- ja ulkoilupalvelut olivat kehittyneet asukkaiden mielestä positiiviseen suuntaan. Esimerkiksi Onkilahden puistoa, monipolisia ulkoilureittejä ja luontopolkuja on kehitetty pitkäjänteisesti ja meille on tärkeää tietää, että asukkaat arvostavat tehtyjä toimenpiteitä. Kysely toimii näin myös vuoropuheluna kaupungin ja asukkaiden välillä, kertoo kaupunginjohtaja Häyry.

Taustaa ja tietoa tutkimuksesta:

Tutkimus toteutetaan kaikille avoimena verkkokyselynä 9.10-11.11.2024 suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tutkimus toteutetaan nettikyselynä, joten kyseessä ei ole satunnaisotos. Kyselyyn voi vastata myös täyttämällä paperilomakkeen, joka on saatavilla mm. kirjastoista, Kansalaisinfosta, Vähäkyrö-talosta, Vuorikeskuksesta ja Eläkeläisten toimintakeskuksesta.

Kyselyn analyysin suorittaa onnellisuutta tutkiva emeritusprofessori Markku Ojanen.

Linkki kyselyyn.