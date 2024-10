Aluehallitus koolla: Oulaskankaan sairaalan toimintaan suunnitellaan muutoksia – esitys etenee aluevaltuustoon

Pohteen tulevaisuuslautakunta päätti 27.9. esittää aluehallitukselle, että Oulaskankaan sairaalan toiminta muuttuu vuoden 2025 aikana. Esitys liittyy maan hallituksen kehysriihen linjauksiin sairaalaverkosta ja sairaaloiden tehtävien muutoksista sekä tulevasta terveydenhuoltolaista. Taustalla ovat myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön saatavuuden haasteet sekä Pohteen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman tavoitteet.

Aluehallitus päätti kokouksessaan esittää aluevaltuustolle muutoksia Oulaskankaan sairaalan toimintaan tulevaisuuslautakunnan esityksen mukaisesti. Muutoksia tulisi muun muassa päivystykseen, vuodeosastotoimintaan sekä leikkaustoimintaan.

Päiväkirurginen ja lyhytjälkihoitoinen leikkaustoiminta jatkuisivat Oulaskankaan sairaalassa. Myös erikoissairaanhoidon vastaanottotoiminta ja dialyysihoito jatkuisivat. Oulaskankaan sairaalasta kehitettäisiin alueen akuuttihoidon keskittymää.

Leikkaustoiminta, joka vaatii monierikoisalaista ympärivuorokautista päivystystä ja kirurgista vuodeosastotoimintaa, päättyisi Oulaskankaan sairaalassa 31.12.2024. Myös siihen liittyvät sisätautien, kirurgian ja anestesiologian takapäivystykset päättyisivät. Kirurgian ja sisätautien vuodeosastotoiminta lakkaisi ja tilalle tulisi akuuttiosastoja.

Tavoitteena on ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen säilyttäminen Oulaisissa

Oulaskankaan sairaalan toimintaan on valmisteltu muutoksia syksyn aikana osana Pohteen sote-järjestämissuunnitelman päivittämistä. Muutossuunnitelmista huolimatta Oulaskankaan sairaala nähdään edelleen Pohteella tärkeänä: se on jatkossakin merkittävä sairaanhoidon keskittymä.

Maan hallituksen kehysriihessä määrittelemien linjausten mukaan Oulaskankaan sairaalassa ei olisi mahdollista järjestää perusterveydenhuollon ympärivuorokautista päivystystä. Lakiehdotuksen mukaan alueen asukkaiden ympärivuorokautinen päivystys toteutettaisiin Oulun yliopistollisessa sairaalassa OYSissa. Pohde on hakenut lupaa järjestää ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon päivystys Oulaskankaan sairaalassa.

Pohde on myös lähettänyt ministeriölle lausunnon, jossa esitettiin, että ympärivuorokautiselle perusterveydenhuollon päivystykselle on Oulaisissa pysyvä tarve laajan väestöpohjan, pitkien etäisyyksien ja potilasturvallisuuden vuoksi. Oulaskankaan päivystyksellä on tärkeä rooli hyvinvointialueen eteläisen ja rannikon alueen asukkaiden palveluiden turvaamisessa.

Pohteen aluehallitus esittää edelleen, että terveydenhuoltolakiin lisätään eduskuntakäsittelyssä mahdollisuus ylläpitää Oulaisissa perusterveydenhuollon ympärivuorokautista päivystystä.

Mikäli poikkeuslupaa ei myönnetä eikä maan hallituksen lakiehdotus terveydenhuoltolaista muutu, sairaalassa järjestettäisiin kiirevastaanottoa kello 22 saakka virka-aikana, iltaisin ja viikonloppuisin 1.10.2025 lähtien.

Pohde on järjestänyt Oulaskankaan sairaalan muutoksiin liittyvien henkilöstötilaisuuksien lisäksi asukastilaisuuden alueen asukkaille. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa 10.10. saakka:

tallenne Oulaskankaan sairaalan muutoksista 26.10.

Aluevaltuusto käsittelee esitystä kokouksessaan 29.10.2024.

Muut kokousasiat

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:

Lapin hyvinvointialueen poikkeuslupahakemus Ivalon perusterveydenhuollon ympärivuorokautiseen päivystykseen 1.1.2025 alkaen

Elokuun kuukausikatsaus

Taloussuunnitelman 2025–2027 suunnittelukehykset

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 15.10.2024.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.