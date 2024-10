Tienreuna petti valtatien 23 päällystystöiden yhteydessä Haapamäellä

Keski-Suomen maakunnallisiksi vastuulajeiksi valikoitui 28 sammal- ja 5 jäkälälajia 18.9.2024 11:52:11 EEST | Tiedote

Keski-Suomen maakunnan uusimmat vastuulajit on julkaistu osana LUMOAVA-hanketta, jonka tavoitteena on edistää luonto- ja ilmastotiedon sisällyttämistä päätöksentekoon. Tällä kertaa vuorossa ovat sammalet ja jäkälät. Valtaosa uusista vastuulajeista on uhanalaisia pienvesien äärellä ja lahopuulla eläviä vanhojen metsien lajeja. Niiden esiintymistä merkittävä osa sijaitsee Keski-Suomessa, minkä vuoksi maakunnalla on keskeinen rooli niiden varjelemisessa.