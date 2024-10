Vapriikki järjestää aikuisille oman illan museossa

Vapriikki julkaisee Juhani Riekkolan kuvista valokuvateoksen 4.10.2024 10:40:40 EEST | Tiedote

Vapriikki julkaisee Tampereelle omistetun valokuvateoksen, joka on koottu Juhani Riekkolan vuonna 2003 Vapriikin kuva-arkistolle lahjoittamasta tuhansien valokuvien kokoelmasta. Juhani Riekkola on yksi aikansa tunnetuimmista valokuvaajista Suomessa. Hän on kuvannut lähes puoli vuosisataa kestäneen uransa aikana Tamperetta, sen kaupunkikuvaa, ihmisiä ja kulttuuria. Kansainvälisesti palkittujen taidevalokuvien lisäksi Riekkola on tuottanut monipuolisia kuvareportaaseja, vahvoja muotokuvia, taidokkaita arkkitehtuurikuvia, tarkasti järjesteltyjä teatterikuvia ja monille tunnetuille tamperelaisyrityksille upeita mainoskuvia. Riekkola on tunnettu dokumentaarisesta valokuvaustyöstään, ja hän kuuluu suomalaisen fotografiikan uranuurtajiin.