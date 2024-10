Eero Ettala - MILESTONE

Yhdeksän vuotta sitten julkaistiin oletettavasti uran päättävä ENDER, jonka jälkeen Eero on keskittynyt elämässä uusiin haasteisiin. Nykyään mediapersoonana, aviomiehenä sekä kahden lapsen isänä tunnettu lumilautailija kuitenkin yllätti seuraajansa uudella julkaisullaan. MILESTONE koostuu kahdesta osasta: ”partista” sekä minidokumentista.

Dokumenttiosio syventyy Eeroon sekä hänen perhe-elämäänsä uudella tavalla. Kahden lapsen kanssa arki on kiireistä, ja kuinka tämän hektisen elämän yhteyteen sovitetaan intohimo tehdä uusi lumilautailuprojekti, joka tietysti sisältää omat haasteensa sekä riskinsä.

Eero kuvailee uutta projektiaan seuraavasti:

”Olen salaa työskennellyt uuden projektin nimeltä MILESTONE parissa Pablo Filmsin kanssa hyvän tovin, ja se julkaistaan 40-vuotissyntymäpäivänäni lokakuussa!

Uusi partti ja minidokumentti todistavat, että ”vanhoillakin päivillä” on mahdollista toteuttaa lumilautailuprojekteja kaikkien muiden elämän vastuiden keskellä. Minulla on vaimo, kaksi lasta, televisiojuontajan, urheilukommentaattorin ja sosiaalisen median vaikuttajan tehtävät, ja lisäksi yritän pysyä lumilautailijana relevantilla tasolla.

Kukaan ei sanonut, että se olisi helppoa... Mutta olen ylpeä siitä, kuinka pitkälle olen pystynyt puskemaan itseäni lumilautailijana.”

Eero on tunnettu siitä, että mihin ikinä hän lähteekin mukaan, hän suorittaa nämä äärimmäisellä pieteetillä yksityiskohdista tinkimättä. Tämä projekti on vaatinut paljon uudenlaista venymistä 40-ikävuoden lähestyessä. Jokainen lapsiarkea viettävä perhe tunnistaa varmasti kiireen luomat haasteet, ja tämä on vahvasti keskiössä myös MILESTONEssa.

