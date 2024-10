Kaikki neljä hakijaa jatkavat Leppävaaran kirkkoherranvaalissa

Leppävaaran kirkkoherranvaali on välillinen eli valinnan tekee luottamushenkilöistä koostuva seurakuntaneuvosto. Tämä on ollut yleinen käytäntö viimeaikaisissa pääkaupunkiseudun kirkkoherran vaaleissa, myös Espoossa.

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli antoi seurakuntaneuvostolle lausuntonsa hakijoista ja totesi kaikki päteviksi virkaan. Lääninrovasti Mimosa Mäkinen toimii tuomiokapitulin nimeämänä vaalin valmistelija. Leppävaaran seurakuntaneuvosto päätti 8.10. kokouksessaan jatkaa rekrytointiprosessia kaikkien neljän hakijan kanssa.

Tuomas Luoma, TM, YTM, on toiminut 8 vuotta kappalaisena Lahdessa ja sittemmin espoolaistanut ja siirtynyt töihin Hämeenkylän seurakuntaan.

Pentti Tepsa, TM, uskonnon aineenopettaja, on kotoisin Lapista ja toiminut yliopistopappina ja kappalaisena Rovaniemen seurakunnassa sekä yli 10 vuotta kirkkoherrana Kemijärven seurakunnassa.

Timo Waris, TM, Deep Lead -valmentaja, on kotoisin Kangasalta ja toiminut kenttärovastina 10 vuotta sekä kirkkoherrana 3 vuotta Sääksmäen seurakunnassa ja Kokemäen seurakunnassa.

Kaisa Yletyinen, TM, organisaatiokonsultti ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, on toiminut pappina 20 vuotta, joista reilut 10 vuotta lähijohdon tehtävissä Leppävaaran seurakunnassa.

Kirkkoherraehdokkaisiin pääsee tutustumaan Sellon kirjaston vaalipaneelissa ja verkossa



Leppävaaralaiset pääsevät tutustumaan hakijoihin vaalien verkkosivuilla, joissa on hakijoiden esittelyt sekä videohartaudet. Kysymyksiä ehdokkaille voi lähettää maanantaina 28.10. klo 18 Sellon kirjastolla järjestettävään vaalipaneeliin. Kysymyksiä voi toimittaa 20.10. asti verkkokyselyn kautta tai jättää Leppävaaran kirkon aulassa sijaitsevaan laatikkoon.

Uusi kirkkoherra aloittaa työssään 1.7.2025, jolloin seurakuntaa vuodesta 2007 johtanut Kalervo Salo jää eläkkeelle.

Leppävaaran seurakunta on yksi Espoon seurakuntayhtymän kuudesta seurakunnasta. Noin 23 300 jäsenen vireä seurakunta on tunnettu muun muassa monikulttuurisesta työotteesta, vahvasta lapsi- ja nuorisotyöstä sekä kokeilukulttuuriin ja viestintään panostamisesta. Palkattuja työntekijöitä seurakunnassa on 47.

Kirkkoherranvaalin paneeli

ma 28.10. klo 18 Sellon kirjasto, aula, 1. krs. Kuka kirkkoherraksi Leppävaaraan? Ehdokkaat esittäytyvät ja vastaavat yleisön etukäteen lähettämiin kysymyksiin. Kysymyksiä paneelia varten voi lähettää 20.10. asti verkkokyselyn kautta sekä Leppävaaran kirkon aulaan laatikkoon. Lue lisää tapahtumasta ja lähetä kysymyksiä ehdokkaille.



Lue lisää: Kirkkoherranvaalien verkkosivut