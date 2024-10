Opiskelijoiden etuviikko saapuu jälleen lokakuussa

Vaasan kaupunki toivottaa opiskelijat tervetulleeksi kaupunkiin Vaasa <3 Opiskelijat –etuviikon muodossa. Etuviikolla 21.–27.10. korkeakouluopiskelijoilla on mahdollisuus tutustua Vaasan kaupungin tarjoamiin palveluihin ilmaiseksi tai alennushintaan opiskelijakorttia näyttämällä. Etuviikon avulla pyritään madaltamaan opiskelijoiden kynnystä löytää kaupungin tarjoamien liikunta- ja kulttuuripalveluiden pariin ja halutaan rohkaista tutustumaan Vaasaan kaupunkina paremmin. Monet viikon etuuksista jatkuvat vuoden aikana, jotta opiskelijat voivat hyödyntää kaupungin palveluita laajemmin myös tulevaisuudessa.

Liikunta ja kulttuuri onnellisen opiskelija-arjen ytimessä

Vaasassa on noin 14 000 korkeakouluopiskelijaa, mikä tekee Vaasasta väkilukuun suhteutettuna yhden Suomen suurimmista opiskelijakaupungeista. Opiskelijat ovat kaupungille arvokas osaamista ja nuorekkuutta ylläpitävä voimavara. Vaasan kaupungin strategisten teemojen, onnellisuuden ja hyvinvoinnin, halutaankin välittyvän selkeämmin myös opiskelijoiden arkeen.

– Etuviikon ytimessä ovat liikunta ja kulttuuri, koska niillä on onnellisuutta lisäävä vaikutus. Toivomme, että tänäkin vuonna opiskelijat lähtevät innolla mukaan ja ottavat kaupungin palvelut entistä tiiviimmin osaksi opiskeluarkeaan Vaasassa, kannustaa sivistystoimen johtaja Christina Knookala.

Etuviikko tullut jäädäkseen

Kolmatta kertaa järjestettävän opiskelijoiden etuviikon ajankohta on vakiintunut lokakuun lopulle. Viime vuonna etuviikko järjestettiin myöhempänä ajankohtana kuin edeltävänä vuonna. Ajankohtaa siirtämällä haluttiin huomioida, että uusilla ja palaavilla opiskelijoilla olisi paremmin aikaa asettua kaupunkiin. Ajankohdan muutos näkyi positiivisesti osallistujamäärissä.

Vuonna 2023 yhteensä 1024 opiskelijaa hyödynsi etuviikolla tarjotun ilmaisen palvelun tai alennuksen. Vuonna 2022 vastaava luku oli 705. Syksyn 2023 etuviikolla 610 opiskelijaa hyödynsivät uimahallin ilmaiskäynnin, yli 200 opiskelijaa vieraili ilmaiseksi Vaasan museoissa ja yli 100 opiskelijaa ostivat tarjouslipun teatteriin. Kaikkiaan etuviikon 2023 osallistujamäärät kasvoivat edellisvuodesta yli 45 prosenttia.

Etuviikon edut ja elämykset 2024

Vaasan liikuntapalvelut tarjoaa opiskelijoille etuviikolla ilmaisen sisäänpääsyn Vaasan uimahalliin ja sen kuntosalille. Opiskelijat saavat etuviikon ajan myös käydä vapaasti tutustumassa kaupungin terveysliikunnan ryhmäliikuntatunteihin. Ryhmäliikuntatunnit ovat viikolla 43 opiskelijoiden lisäksi kaikille muille halukkaille kokeilijoille avoimia. Lisätietoja etuviikolla järjestettävistä ryhmäliikuntatunneista löydät täältä.

Vaasan kaupunginorkesteri tarjoaa etuviikolla konsertin Monta maailmaa torstaina 24.10. klo 18 alennettuun opiskelijahintaan. Lippuetuna opiskelijat pääsevät kaupunginorkesterin konserttiin 2 euron hintaan. Opiskelijahinta on voimassa koko vuoden ajan myös muissa kaupunginorkesterin konserteissa.

Vaasan kaupunginteatteri on mukana etuviikolla tarjoten opiskelijahintaisia lippuja kaikkiin teatterin esityksiin. Romeo-salin opiskelijahinta on 25 € ja Julia-salin opiskelijahinta 15 €, minkä lisäksi saman päivän esityksiin lipun saa opiskelijahintaan 10 €. Saman päivän esitysten liput ovat noudettavissa lippukassasta tuntia ennen esityksen alkua, mikäli paikkoja on jäljellä. Erityistarjouksena etuviikolla tarjotaan opiskelijoille kulissikierroksia suomeksi ja englanniksi. Kierros kestää noin 45 min ja lippu kierrokselle maksaa 5 € / hlö. Etuviikolla kulissikierroksia järjestetään seuraavan aikataulun mukaisesti:

Ti 22.10. klo 16.30 opiskelijoille suunnattu kulissikierros englanniksi. Kokoontuminen teatterin aulassa.

To 24.10. klo 16.30 opiskelijoille suunnattu kulissikierros englanniksi. Kokoontuminen teatterin aulassa.

Pe 25.10. klo 16.30 opiskelijoille suunnattu kulissikierros suomeksi. Kokoontuminen teatterin aulassa.

Huomioithan, että kulissikierros ei ole esteetön. Kulissikierrokselle ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse: Riina Kontiokoski, etunimi.sukunimi@vaasa.fi.

Wasa Teater tarjoaa etuviikolla opiskelijoille etuviikolla lisäetuna 50 % alennuksen saman päivän esitysten normaalista 25 euron opiskelijahinnasta, jolloin liput saa 12,50 euron hintaan. Etu koskee kaikkia etuviikon aikana järjestettäviä esityksiä, joihin lippuja on saatavilla esityspäivänä, ja liput voi noutaa lippukassalta tuntia ennen esityksen alkua, mikäli paikkoja on vielä jäljellä. Kaikki Wasa Teaterin näytökset on tekstitetty suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Etuviikon ajan Vaasan museot tarjoavat ilmaisen sisäänpääsyn opiskelijoille kaikkiin museoiden näyttelyihin. Etuviikolla museoiden näyttelyistä on avoinna Tikanojan taidekodin Idän henkisyys sekä Pohjanmaan museon luonnontieteellinen perusnäyttely Terranova ja Vaasa400-näyttely. Edun voi hyödyntää opiskelijakorttia kassalla näyttämällä.

Vaasan kaupunginkirjasto toivottaa opiskelijat etuviikolla tervetulleiksi tutustumaan pääkirjaston palveluihin. Pääkirjaston infopisteellä opiskelijat voivat hankkia itselleen kirjastokortin, jonka yhteydessä jaetaan haalarimerkkejä. Etuviikolla opiskelijoiden on myös mahdollisuus tutustua kirjaston tiloihin ja palveluihin erikseen järjestettävien kirjastokierrosten muodossa. Kierroksia järjestetään seuraavina ajankohtina: