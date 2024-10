Asiakasomistajuus ennätysvedossa – HOK-Elannon omistajamäärä ylitti 700 000 rajapyykin

Kaikkiaan asiakasomistajille koko S-ryhmässä on maksettu Bonuksina 30 vuoden aikana, jonka bonusjärjestelmä on ollut olemassa, yli 8 miljardia euroa. Asiakasomistajuuden suosio näkyy selkeästi myös Suomen suurimmalla osuuskaupalla, HOK-Elannolla, missä asiakasomistajien määrä on jatkuvasti kasvanut. Puolen miljoonan asiakasomistajan raja meni rikki vuonna 2006, ja 600 000 asiakasomistajan raja saavutettiin vuonna 2015. Nykypäivänä asiakasomistajien määrän kehitys on entisestään kiihtynyt: uusia asiakasomistajia on liittynyt vuoden 2024 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana noin 3000 asiakkaan kuukausivauhtia.

— 700 000 asiakasomistajaa on valtava saavutus, ja olemme siitä äärimmäisen ylpeitä. Tämä kertoo luottamuksesta, jonka olemme onnistuneet rakentamaan vuosien varrella. Haluamme jatkossakin palkita asiakasomistajiamme tarjoamalla parasta palvelua ja kilpailukykyisiä etuja, sanoo HOK-Elannon toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen.

HOK-Elannon päätarkoituksena on tuottaa etuja ja palveluita asiakasomistajilleen. HOK-Elanto on viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana jakanut yhteensä yli 1,2 miljardia euroa bonuksia. Bonusten lisäksi HOK-Elanto on investoinut voimakkaasti toimialueensa elinvoimaisuuteen. Juuret etujen ja palveluiden tarjoamiseen asiakasomistajille ovat syvällä osuuskaupan historiassa. Tästä esimerkkinä on Elannon jo 1930-luvulla jäsenilleen tarjoama kumminlahja eli eräänlainen äitiyspakkaus, joka sisälsi muun muassa vauvanvaatteita ja säästökassakirjan, jossa oli valmiina 10 markan talletus.

S-Etukortti neljänneksi arvostetuin brändi Suomessa

Taloustutkimus kysyy vuosittaisessa tutkimuksessaan suomalaisilta, mitä brändejä he arvostavat. Tutkimuksessa on mukana 683 brändiä ja 80 tuoteryhmää. S-Etukortti nousi tänä vuonna kymmenen arvostetuimman brändin joukkoon jo toista vuotta putkeen, ja paransi samalla sijoitustaan kuudennesta neljänneksi. S-Etukortti oli myös oman tuoteryhmänsä eli etu-/kanta-asiakaskorttien ykkönen.

Bonukset lukuina

HOK-Elanto on viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana jakanut yhteensä yli 1,2 miljardia euroa Bonuksia.

HOK-Elannon toimialueella asiakasomistajatalouksien määrä lähentelee jo 90 prosenttia kaikista kotitalouksista alueella (omat sekä muiden S-ryhmän osuuskauppojen omistaja-asiakkaat).

HOK-Elannon tavoitteena on tehdä parempi paikka elää

Suomen suurimpana osuuskauppana ja laajimmin omistettuna yrityksenä HOK-Elannolla on merkittävä vaikutus ympäröivään yhteiskuntaan. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana jakamiensa yli 1,2 miljardin Bonusten ohella HOK-Elanto työllisti vuonna 2023 yli 6800 vakituista työntekijää. Kesätöitä ja -harjoittelupaikkoja HOK-Elanto tarjoaa vuosittain tuhansille työntekijöille, viimeisimpänä noin 2300 työntekijälle ja harjoittelijalle kesällä 2024.

HOK-Elanto kehittää jatkuvasti toimialueensa infrastruktuuria ja elinvoimaisuutta. Vuonna 2023 HOK-Elanto investoi lähes 96 miljoonaa euroa toimipaikkaverkostonsa kehittämiseen ja tämän vuoden puolella (H1/2024) investointeja on tehty jo lähes 53 miljoonan euron edestä.

Yrityksen tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä sen myymästä ruuasta vähintään 80 % on kotimaista ja 65 % kasvipohjaista.

— Tällä hetkellä olemme hyvässä vauhdissa kohti tavoitteitamme: päivittäistavarakaupoissa myymistämme elintarvikkeista noin 80 % oli vuonna 2023 kotimaisia ja noin 62 % kasvipohjaisia. Kierrätyksen suhteen tavoitteenamme oli kierrättää 80 % tuottamastamme jätteestä vuoteen 2025 mennessä, mutta tämä rajapyykki saavutettiin jo vuonna 2023, toteaa HOK-Elannon vastuullisuuspäällikkö Satu Kattilamäki.

