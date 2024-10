Jürgen Klopp siirtyy Red Bullin riveihin

Klopp ei osallistu seurojen päivittäiseen toimintaan, vaan keskittyy tukemaan urheilujohtajia Red Bullin filosofian edistämisessä. Hän tuo myös laajan verkostonsa auttaakseen lupaavien pelaajien löytämisessä sekä valmentajien koulutuksessa ja kehittämisessä.

Jürgen Klopp, kommentoi uutta pestiään: "Lähes 25 vuoden valmentamisen jälkeen en voisi olla enemmän innoissani tästä projektista. Rooli on uusi, mutta intohimoni jalkapalloa ja niitä ihmisiä kohtaan, jotka tekevät pelistä sen mitä se on, ei ole muuttunut. Liittymällä Red Bullin organisaatioon haluan globaalilla tasolla kehittää, parantaa ja tukea uskomatonta jalkapallo-osaamista, joka meillä on käytettävissämme. On monia tapoja, joilla voimme saavuttaa tämän hyödyntämllä Red Bullin huippuosaamista ja kokemusta, sekä oppimalla muilta urheilulajeilta ja teollisuudenaloilta. Uskon, että yhdessä voimme löytää uuden tason, ja ulosmitata kaiken mikä on mahdollista saavuttaa. Näen roolini ensisijaisesti valmentajien ja Red Bullin seurojen johdon mentorina, mutta loppujen lopuksi olen osa organisaatiota, joka on ainutlaatuinen, innovatiivinen ja tulevaisuuteen suuntautunut. Kuten sanoin, en voisi olla enempää innoissani."

Oliver Mintzlaff, Red Bullin yritysprojektien ja investointien toimitusjohtaja, toteaa: "Olemme erittäin ylpeitä tästä poikkeuksellisesta ja varmasti merkittävimmästä sopimuksesta Red Bullin jalkapallohistoriassa. Jürgen Klopp on yksi jalkapallomaailman suurimmista ja vaikutusvaltaisimmista hahmoista, jolla on poikkeukselliset taidot ja karisma. Hänen roolinsa Red Bullin globaalin jalkapallon johtajana tulee muuttamaan pelin kulkua osallistumisessamme kansainvälisillä kentillä ja sen jatkuvaan kehittämiseen. Toivomme arvokkaita ja ratkaisevia impulsseja keskeisillä alueilla tehdäksemme seuroistamme vielä parempia, sekä yhteisesti että yksilöllisesti."

Jürgen Klopp julkistetaan virallisesti maailmanlaajuisen jalkapallon johtajana lehdistötilaisuudessa tammikuun puolivälissä 2025, hänen aloittaessaan tehtävässään 1. tammikuuta. Tapahtuman tarkka päivämäärä ja aika ilmoitetaan myöhemmin. Pyydämme ystävällisesti pidättäytymään lisäkyselyistä ennen tuota ajankohtaa.