Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Pienten lasten RS-virusinfektioiden ehkäisy alkamassa Päijät-Hämeessä

Suomessa aloitetaan loka-marraskuussa RS-virusta vastaan kehitetyn uudenlaisen vasta-aineen eli nirsevimabin antaminen alle 3 kuukauden ikäisille lapsille ja vakavan RSV-infektion riskiryhmiin kuuluville alle 1-vuotiaille. Tavoitteena on ehkäistä suurin osa RS-viruksen aiheuttamista vauvojen vakavista sairastumisista ja sairaalahoidosta.

RS-virus (RSV) on hengitysinfektioita vuosittain talvikuukausina aiheuttava virus. RSV voi levitä myös alempiin hengitysteihin ja aiheuttaa pienten keuhkoputkien tulehdusta ja keuhkokuumetta. Suomessa noin 1000 alle vuoden ikäistä lasta joutuu vuosittain sairaalahoitoon RSV-infektion vuoksi. Vakavan taudin riski on erityisen suuri alle 3 kuukauden ikäisillä vauvoilla, joista noin 15 prosenttia tarvitsee tehohoitoa sairaalassa.

Uusi vasta-aine ehkäisee tehokkaasti RSV-infektioita

Pitkävaikutteinen vasta-aine annetaan yhtenä pistoksena lihakseen ja se antaa lapselle hyvän suojan vakavaa RSV-infektiota vastaan koko epidemiakauden ajaksi. Valmiste on todettu turvalliseksi. Haittavaikutukset ovat melko harvinaisia ja lieviä kuten ihottumaa ja pistoskohdan punoitusta. Lääke on ollut käytössä talven 2023–2024 aikana useissa maissa. Vasta-aineen on todettu vähentävän sairaala- ja tehohoidon tarvetta pienillä vauvoilla jopa 80–90 prosenttia. Kyseessä ei ole rokote. Mikäli äiti on saanut RSV-rokotteen odotusaikana, vauva ei tarvitse nirsevimabia.

Vasta-ainetta annetaan epidemiakauden aikana alle 3 kuukauden ikäisille lapsille ja riskiryhmiin kuuluville alle 1-vuotiaille

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella vasta-ainetta tarjotaan talvikaudella 2024–2025 kaikille epidemiakauden aikana syntyville vauvoille ja epidemian aikana alle 3 kuukauden ikäisille lapsille. Lisäksi vasta-ainetta tarjotaan vakavan RSV-infektion riskiryhmiin kuuluville alle 1-vuotiaille. Riskiryhmään kuuluvat ennen raskausviikkoa 29+0 syntyneet lapset, ja lapset, joilla on:

sydänvika tai -sairaus, johon suunnitellaan leikkausta tai jonka hoitoon tarvitaan jatkuvaa lääkitystä

vaikea krooninen keuhkosairaus tai hengitysvajaus, kuten bronkopulmonaalinen dysplasia

vaikea immuunivaje hoitavan lääkärin arvion mukaan

Downin syndrooma.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella vastasyntyneet saavat valmisteen synnytyssairaalassa ennen kotiutumista. Alle 3 kuukauden ikäisten lääkityksestä huolehtii neuvola ja pistokset toteutetaan normaalien neuvolakäyntien yhteydessä. Riskiryhmiin kuuluvat alle vuoden ikäiset lapset saavat lääkkeen muiden käyntien yhteydessä joko neuvolassa tai erikoissairaanhoidossa.