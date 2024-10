wienerberger laajentaa valikoimaa vesilaitosten automaatioon ostamalla Slatek Oy:n

Wienissa, 7. lokakuuta 2024 Slatek ja wienerberger ilmoittavat onnistuneesta yrityskaupasta. Kansainvälinen rakennusten julkisivujen sekä kunnallisteknisten vesi- ja energiaverkostojen ratkaisujen toimittaja wienerberger hankki enemmistöosuuden älykkäiden automaatioratkaisujen toimittajasta Slatek Oy:sta. Yhtiö lisää wienerbergerin liikevaihtoa noin 6 miljoonaa euroa.

Slatek Oy on oululainen perheyritys, joka on vakiinnuttanut asemansa vesi- ja energialaitosten luotettavana automaatioratkaisujen tarjoajana. Yhtiö on tarjonnut 1980-luvulta lähtien korkealaatuisia automaatioratkaisuja Suomen vesilaitoksille. Slatek Oy:n projektitoimitukset vesilaitoksille sisältävät muun muassa sähkö- ja automaatiosuunnittelun, kokoonpanon, ohjelmistosuunnittelun, ratkaisujen testaamisen ja optimoimisen uusille asennuksille, kuten puhdistamoille, paineenkorotusasemille ja pumppuasemille.

wienerberger myy vesi- ja energiaratkaisuja Suomessa Pipelife brändillä ja globaalisti 24 maassa. Slatek on tuttu yhteistyökumppani Pipelife Finland Oy:lle ja yritysosto parantaa yhteistyötä entisestään. Slatekin hankinta vahvistaa merkittävästi Pipelifen jalansijaa Suomen kunnallisteknisen vedenhallinnan markkinassa. Slatekin merkittävä asiakaskanta ja vahva maine alan toimijoiden keskuudessa tekivät yhtiöstä houkuttelevan investointikohteen.



Pohjoismaat ovat houkutteleva investointikohde

”Pohjoismaat ovat houkutteleva investointikohde korkean ostovoiman, vakaiden liiketoimintarakenteiden ja kunnianhimoisten ESG-tavoitteiden vuoksi. Tämän yrityskaupan myötä wienerberger pysyy arvoa kasvattavassa kasvustrategiassaan, mutta samalla tekee arvokkaan panoksen kestävään kehitykseen tarjoamalla ratkaisuja vedenhallintaan ja vesi-infrastruktuuriin. Lisäksi kasvatamme portfoliotamme innovatiivisilla digitaalisilla ratkaisuilla, joita pilotoimme aiemmin Pohjois-Euroopassa ja otamme asteittain käyttöön muilla wienerbergerin markkinoilla.", sanoo wienerbergerin toimitusjohtaja Heimo Scheuch.

Yrityskaupan myötä Slatek Oy:n resurssit kasvavat ja valikoima laajenee wienerbergerin globaaleilla älykkäillä ratkaisuilla. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.

“Tavoitteenamme on kasvattaa tekemisemme seuraavalla tasolle, varmistaa asiakkaiden laadukkaat ratkaisut ja siirtää yhtiö uudelle sukupolvelle. Tavoitteidemme saavuttamiseen tarvitsimme kumppanin ja yhdessä wienerbergerin kanssa meillä on siihen riittävät resurssit ja yhteinen tahtotila. Jo keskustelujen varhaisessa vaiheessa näimme wienerbergerin tarjoavan parhaan mahdollisen jatkon Slatekin lähes 50-vuotiselle historialle. Jaamme wienerbergerin älykkäiden ratkaisujen kanssa yhteisen intohimon kehittää laadukkaita, turvallisia ja innovatiivisia automaatioratkaisuja niin vesi- ja viemärilaitos kuin energia-asiakkaillemme”, toteaa Slatek Oy:n toimitusjohtaja Matti Huuki.

Yrityskaupan yhteydessä Slatekissa on toteutettu sukupolvenvaihdos ja omistusrakenteen laajentaminen. Yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi on lokakuun alusta lähtien nimitetty Matti Huuki. Aikaisemmin tehtävässä toiminut Timo Huuki jatkaa yhtiössä varatoimitusjohtajana.

Tehdyllä yrityskaupalla ei ole vaikutuksia Slatekin asiakassuhteisiin, meneillään oleviin toimituksiin, vuosien aikana luotuihin kumppanuuksiin eikä Slatekin henkilöstöön. Yhtiö jatkaa avainhenkilöidensä johtamana yhteistyössä uuden pääomistajan kanssa kohti yhteistä kasvutavoitetta.

Yrityskaupan yksityiskohdat

Yrityskauppa saatettiin onnistuneesti päätökseen lokakuun 2024 ensimmäisellä viikolla. Sopimusosapuolet sopivat, ettei kauppahintaa julkisteta.