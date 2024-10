SDP:n Kymäläinen: Verkon kuuluvuusongelmat itärajalla ovat yhdenvertaisuuskysymys

– Jokaisella on oikeus kohtuuhintaisiin ja toimiviin viestinnän peruspalveluihin kodissaan. Nyt kun operaattorit ovat sulkemassa 3G-verkkojaan, erityisesti itärajan tuntumassa puhelin- ja tietoliikenneyhteydet ovat heikentyneet huomattavasti. Esimerkiksi Etelä-Karjalassa on useissa kunnissa tutkittu jo pitkään yhteyksien toimivuutta ja todettu, että huonon kuuluvuuden alueita on erityisesti rajan pinnassa valtavan paljon. On kokonaisia kyliä, joissa yhteydet eivät yksinkertaisesti toimi. Tämä asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan, Kymäläinen painottaa.

Kymäläisen mukaan sekä kunnissa että asukkaiden taholta pyritty olemaan Traficomiin yhteydessä asiasta, mutta koska kuuluvuus on yleispalvelun kannalta viranomaisen näkökulmasta riittävä, asialle ei voida tehdä mitään. Käytännössä ongelmallista on, että yleispalvelun toteutumiseksi riittää, että liittymä toimii kotona yhdessä pisteessä – riippumatta siitä, missä tämä piste sijaitsee.

– Yhteyksien huononeminen on johtanut siihen, että esimerkiksi etälääkäripalvelujen saaminen netin kautta on vaikeaa tietyillä alueilla. Samoin herää huoli siitä, miten esimerkiksi hätätilanteessa voi hälyttää apua, mikäli puhelinkuuluvuutta ei ole, kertoo Kymäläinen.

Kirjallisessa kysymyksessään Kymäläinen kysyy hallitukselta, onko se tietoinen näistä ongelmista itärajan pinnassa ja miten hallitus aikoo edistää näiden katvealueiden torjumista ja ongelmien korjaamista perusoikeuksien toteutumiseksi.

– Yhdenvertaisuuden näkökulmasta on kestämätöntä, että rajan tuntumassa asuvat ihmiset ovat muita heikommassa asemassa yhteyksien näkökulmasta. Pahimmillaan kyse voi olla henkeen ja terveyteen kohdistuvasta uhasta, mikäli esimerkiksi hätäpuhelun soittaminen onnistuu vain poistumalla kodista ja ajamalla kohti lähintä taajamaa, Kymäläinen päättää.