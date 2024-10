Kokoomuksen Valkonen: Keskusta jumiutunut vasemmistolaiseen talouspolitiikkaan

Kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen ihmettelee Keskustan vastustusta niin kutsutulle vientimallille. Valkosen mukaan Keskusta on jumiutunut kiinni vasemmistolaiseen talouspolitiikkaan. Valkosen mukaan Keskusta ei ole esittänyt uskottavaa talouspoliittista vaihtoehtoa hallitukselle, vaan keskittynyt muiden vasemmistopuolueiden kanssa kritisoimaan hallituksen yksittäisiä toimia.

”Surullisesti Keskusta näyttää jumiutuneen viime hallituskauden vasemmistolaiselle talous- ja työmarkkinapolitiikan linjalla. Hallituksen oikeistolaisten talous- ja työmarkkinauudistusten jatkuva kritisoiminen pakottaa kysymään: minne taloutta rohkeasti aikanaan uudistanut Sipilän ja Ahon Keskusta on unohtunut?”, Valkonen kysyy.

Valkosen mukaan Keskustan vasemmistolainen talous- ja työmarkkinapolitiikka näkyy viimeisimpänä heidän päätöksessään vastustaa hallituksen esitystä vientivetoisesta palkkamallista.

”Olemme pieni vientivetoinen maa. Suomalaisten vientiyritysten kansainvälinen kilpailukyky ja menestyminen on välttämätöntä isänmaan pärjäämiselle. Hallitus ei ole Keskustan tavoin unohtanut, että kaikki suomalainen kasvu ja hyvinvointi lähtee liikkeelle suomalaisista yrityksistä ja niiden pärjäämisestä. Vain menestyvät yritykset mahdollistavat myös julkisen sektorin palkankorotukset”, Valkonen jatkaa.

Valkonen muistuttaa, että Keskusta toimi koko viime hallituskauden ajan Marinin vasemmistolaisen talouspolitiikan mahdollistajana. Yhtään aitoa, merkittävää talousuudistusta ei tehty. Nyt oppositiossa Keskusta on jatkanut Valkosen mukaan viime kaudella opitulla linjalla.

”Keskusta ei ole vaikeassa talouden tilanteessa esittänyt todellista vaihtoehtoa hallituksen talouspolitiikalle tai sitoutunut omalla ehdotuksellaan yhdeksän miljardin sopeutukseen. Sen sijaan Keskusta on vastustanut muun muassa markkinoiden avaamista julkisissa hankinnoissa, työn verotuksen keventämistä ja useita hallituksen välttämättömiä säästötoimia. Suomi tarvitsee edelleen rohkeita talousuudistuksia niin työmarkkinoilla, sosiaaliturvassa kuin verotuksessa sekä valtion talouden menomalttia. On valtava pettymys, että Keskusta on jättäytynyt jarruttajien joukkoon”, Valkonen toteaa.