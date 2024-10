Kaupungin vaasa.fi-verkkopalvelun alainen Hiilineutraali Vaasa 202X -sivusto on uudistunut. Sivustolle on koottu esimerkiksi entistä monipuolisemmin tietoa kaupungin hiilineutraaliustavoitteesta sekä tehdyistä käytännön toimista. Uudistetuilta nettisivuilta löytyy lisäksi teemaan liittyvää tietoa ja vinkkejä, jotka sopivat kaikille asiasta kiinnostuneille.

– Vaasassa tehdään hyvää työtä energia- ja ilmastoasioiden edistämiseksi. Siitä on tärkeää kertoa myös ulospäin, sillä hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi kaikkien panos on tärkeä. Myös pienillä teoilla on merkitystä, ja sivun avulla halutaan inspiroida ihmisiä sekä yrityksiä mukaan kaupungin ilmastotalkoisiin, kertoo energia- ja ilmastoasiantuntija Johanna Punkari.

Asukkaille on laadittu sivuilla oma osionsa, josta löytyy tietoa sekä käytännön vinkkejä asumisen ja energian, kestävän liikkumiseen sekä ruoan ja kuluttamisen päästöjen kohtuullistamiseen. Sisällöt on laadittu elämisen suurimmat kasvihuonepäästöjen lähteet huomioiden.

Myös yrityksille on sivuilla oma osionsa, joka käsittelee esimerkiksi yritysten ilmastovastuuta.

Hiilineutraalius tärkeä strateginen tavoite

Vaasan kaupungin strategian tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius 2020-luvulla eli vuoteen 202X mennessä. Hiilineutraalius tarkoittaa, että kaupungin kasvihuonepäästöjä vähennetään merkittävästi ja jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan eri keinoin. Vaasassa suurimpia päästölähteitä ovat rakennusten lämmittäminen, liikkuminen ja jätehuolto. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää erityisesti liikkumiseen, rakentamiseen, asumiseen ja kulutukseen liittyvien päästöjen vähentämistä kaupungissa.

Kulutuksen päästöt muodostuvat tavaroiden ja palveluiden koko toimitusketjun päästöistä. Kunnan kulutusperusteisiin päästöihin lasketaan mukaan tuonnin kautta muilla alueilla kotimaassa sekä ulkomailla aiheutuneet päästöt ja niistä vähennetään viennin päästöt muualle kotimaahan ja ulkomaille. Näiden päästöjen arviointi ja seuranta on kuitenkin haastavaa.

