Taitaja2025-finalisteille upeat edut: Taitaja-ammattilakki ja erillinen AMK-haku

Turun ammattikorkeakoulu avaa keväällä 2025 helmi-maaliskuussa erillishaun AMK-tutkintokoulutuksiin Taitaja-kilpailun finaalisuoritusten perusteella. Mukana tässä erillishaussa on liiketalouden, tekniikan, ICT-alan sekä terveyden ja hyvinvoinnin alojen tutkintokoulutuksia. Aloituspaikkamäärä hakukohteisiin ja tietyille aloille on haussa rajattu. Turun AMK:ssa tähän erillishakuun tulee kaikkiaan 95 paikkaa.

− Ammatillisen osaamisen merkitys työelämässä korostuu jatkuvasti. Taitaja-kilpailijat ovat jo alansa mestareita ja haluamme tarjota heille mahdollisuuden kehittää taitojaan vieläkin korkeammalle tasolle. Suomi pärjää vain osaamisella. Tämä porukka tulee luomaan positiivisen tulevaisuuden meille kaikille, sanoo Turun ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila.

Opiskelijavalinta tapahtuu lajin finaalikilpailun pisteiden perusteella. Yleisen hakukelpoisuuden antavan tutkinnon tulee olla valmis hakukauden loppuun 31.7.2025 mennessä. Tarkempaa tietoa haun yksityiskohdista julkaistaan Turun ammattikorkeakoulun ja Taitaja2025 -kilpailun verkkosivuilla myöhemmin tänä vuonna.

− Tänään julkistettu opiskelijavalintaan liittyvä yhteistyö on aivan ainutlaatuinen avaus, jolla vahvistetaan toisen asteen ja korkeakoulujen välistä polkua. Taitaja2025-finaalikilpailijoille Turun ammattikorkeakoulun erillishaku tarjoaa väylän kehittää edelleen omaa osaamistaan ja edetä ammattitaidolla tulevaisuuteen, sanoo Taitaja2025-kilpailujohtaja Petri Hörkkö.

Taitaja2025-semifinaalien ilmoittumiset ovat käynnissä 7.10.−22.11.2024. Semifinaalit järjestetään viikolla 5/2025 ja semifinaaleissa parhaiten menestyneet opiskelijat jatkavat matkaansa Taitaja-finaaleihin, joissa he kilpailevat oman lajinsa SM-mitaleista Taitaja2025-suurtapahtumassa Turussa 5.–8.5.2025.

Uusi Salon® Taitaja-lakki lanseerataan vuoden 2025 kisoissa

Vuoden 2025 Taitaja-mitalistit pääsevät ensimmäisenä painamaan

päähänsä uudet Taitaja-ammattilakit. SkillsFinland ja Taitaja2025-tapahtuma

ovat yhteistyössä Salon® kanssa suunnitelleet oman Taitaja-ammattilakin.

Salon® lahjoittaa kaikille Taitaja2025-mitalisteille oman alan virallisen

ammattilakin, joissa on ainutlaatuinen Taitaja-profilointi ammattilakin

sisävuorissa.

− Ammatillinen koulutus on yhteiskunnan perustaa, jossa kasvaa osaajia kaikille ammattialoille. Kun Taitaja-mitalistit päättävät opintonsa, niin he saavat sen merkiksi painaa päähänsä lakin juhlistaakseen arvostettua saavutustaan. On ilo tarjota kaikille heille mahdollisuus juhlaan ja arvostettuun Taitaja-ammattilakkiin, sanoo Taitaja-päällikkö Sari Mäenpää.

Salon® on kotimainen päähinebrändi, joka on ollut mukana rakentamassa lakkikulttuuria Suomessa jo vuodesta 1952 ja valmistanut ammattilakkeja 1980-luvulta asti.

− Kun oppilaitosten valmistujaistilaisuuksissa myönnetään lupa nostaa ammattilakki päähän, on se osoitus omasta ammattitaidosta. Jokainen tutkinto on arvokas, sanoo Salon® ja toimitusjohtaja Ville Nuutinen.