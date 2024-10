Stadin Silakkamarkkinat joudutaan sulkemaan tältä päivältä kovan tuulen vuoksi

Helsingissä tuulenpuuskien on ennustettu nousevan tämän päivän aikana yli 20 metriin sekunnissa ja Stadin Silakkamarkkinoiden turvallisuutta ei pystytä takaamaan ennusteen mukaisissa sääolosuhteissa. Markkinat suljetaan tältä päivältä, ja torilla tehdään tarvittavia turvatoimenpiteitä. Stadin Silakkamarkkinat avataan sääolosuhteiden salliessa huomenna ja pidetään auki aina lauantaihin 12. lokakuuta asti.

"Sään ääri-ilmiöt ovat tapahtumien turvallisuussuunnittelun keskiössä. Nyt jouduimme tekemään tämän ratkaisun, jotta yleisön ja myyjien turvallisuus voidaan taata. Onneksi markkinoita on vielä kolme päivää jäljellä ja tuotteita riittää ostettavaksi lauantaihin asti", tapahtuman toteuttamisesta vastaavan Helsingin tapahtumasäätiön toimitusjohtaja Stuba Nikula kertoo.

Stadin Silakkamarkkinat on avoinna Kauppatorilla lauantaihin 12.10.2024 asti. Myyntiaika on sunnuntaista perjantaihin klo 9–19 ja lauantaina klo 9–16. Stadin Silakkamarkkinat on osa Helsingin ruokavuotta 2024. Sunnuntaina 13.10.2024 Kauppatorilla vietetään Perinteistä Purjelaivapäivää jo 37. kerran.