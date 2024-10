SDP:n Juha Viitala: Työelämän taksiuudistus saa jatko-osan, kun saliin on tuotu palkkakuoppalaki

”Tästä uhkaa tulla palkkatasa-arvon takatalvi”, jyrähtää kansanedustaja Juha Viitala. "Nyt hallitus haluaa sementoida näiden alojen työntekijöiden mahdollisuus saada reilua palkkaa ikuisesti."

Lakiesitys rajoittaisi valtakunnansovittelijan toimivaltaa. Jatkossa sen tulisi aina huomioida kansantalouden turvaaminen tehdessään esityksiä sovinnoiksi eli käytännössä olla ehdottamatta vientialoja korkeampia palkankorotuksia. Tämä rajoittaminen johtaa siihen, että työnantajien kannustimet sopia vientialoja korkeammista palkankorotuksista suoraan työntekijöiden kanssa murenevat. Kun sovittelijan kautta voidaan saada työnantajan kannalta ”edullisempi” palkkataulukko, miksi ihmeessä neuvotella keskenään paremmasta?

”Oikeuskansleri on jo todennut, että lakiesitys rajoittaa sopimusvapautta – periaatetta, joka on suomalaisen työmarkkinamallin kulmakivi. Tämän seurauksena palkkatasa-arvon kehitys uhkaa pysähtyä tai jopa kääntyä taaksepäin” sanoo Viitala vakavana.

Hallituksen lakiesitys ei koske pelkästään julkisen sektorin työntekijöitä – se vaikuttaa 2/3 suomalaisista palkansaajista, mukaan lukien yksityisen sektorin työntekijät kuten myyjät, tarjoilijat, kuljettajat ja rakentajat. Puolitoista miljoonaa palkansaajaa on vaarassa joutua tähän palkkakuoppaan.

"Hallitus on täysin EK:n ja työnantajien taskussa – nyt he yrittävät saada sovittelijankin sinne." Viitala tiivistää lakiesityksen ongelman.

Palkansaajat eivätkä myöskään osa työnantajista hyväksy tätä lainsäädäntöä. Vastustus on korvia huumaavaa. Silti hallitus on viemässä tämänkin esityksen maaliin, tekemättä sen suurempia vaikutusarvioita ja välittämättä oikeuskanslerin lausunnoista. Jälleen kerran meno on härskiä ja työntekijöiden asemasta piittaamatonta.