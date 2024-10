VAKEn hyvinvointialuestrategian tarkistus eteni aluehallituksessa

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) aluehallituksen kokous pidettiin tiistaina 8. lokakuuta Tikkurilassa. Aluehallitus lähetti useita merkittäviä asioita edelleen aluevaltuustolle 28.10. kokouksessa päätettäväksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueen (YTA) yhteistyösopimus

Aluehallitus päätti yksimielisesti esittää aluevaltuustolle Etelä-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen hyväksymistä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain mukaan Suomessa on viisi YTA-aluetta, joiden tulee laatia keskenään yhteistyösopimus valtuustokausittain. Yhteistyösopimuksen tavoitteena on sopia YTA-alueen hyvinvointialueiden työnjaosta, yhteistyöstä ja yhteensovittamisesta palveluiden turvaamiseksi ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi.

Etelä- Suomen yhteistyöalueeseen kuuluvat Etelä-Karjalan hyvinvointialue, Helsingin kaupunki, HUS- yhtymä, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Kymenlaakson hyvinvointialue, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Päijät-Hämeen hyvinvointialue sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialue.

Tarkoituksena on, että sopimus hyväksyttäisiin vuoden 2024 loppuun mennessä. Sopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijapuolet ovat hyväksyneet sopimuksen.

Sote-uudistuksen voimaanpanolain 1 §:n mukaan hyvinvointialueiden yhteistyösopimus tulee laatia vuoden 2025 loppuun mennessä, eli sopimus valmistuu nyt vuotta ennen lain asettamaa takarajaa. Myös sosiaali- ja terveysministeriö on esittänyt toiveen, että sopimus hyväksyttäisiin laissa säädettyä nopeammassa aikataulussa.

Esitys yhteistyösopimukseksi on kokonaisuudessaan luettavissa hyvinvointialueen päätössivustolla.

Hyvinvointialuestrategian tarkistus

Aluehallitus keskusteli VAKEn hyvinvointialuestrategian 2023–2025 tarkistamisesta. Tarkistamisen yhteydessä strategian aikamuotoja on tarkistettu, ja siihen tehty täydennyksiä johtuen toimintaympäristön muutoksista ja erityisesti taloustilanteen vaikeutumisesta. Lisäksi strategiaan on lisätty viittaus aluevaltuuston hyväksymään uudistusohjelmaan.

VAKEn hyvinvointialuestrategia 2023–2025 hyväksyttiin aluevaltuuston kokouksessa 22.11.2022. Strategiassa on 23 tavoitetta ja niillä on yhteensä 59 mittaria. Mittareille on asetettu lähtötasot sekä tavoitetasot vuodelle 2025.

Nyt strategian mittareihin esitetään joitakin muutoksia, jotka ovat perusteltuja esimerkiksi muuttuneesta lainsäädännöstä, organisaatiorakenteesta tai käyttöönotetusta arviointiasteikosta johtuen.

Keskustelun päätteeksi aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy ehdotuksen tarkistetuksi hyvinvointialuestrategiaksi 2023–2025 28.10.2024 lähtien.

Ehdotus tarkistetuksi hyvinvointialuestrategiaksi on luettavissa hyvinvointialueen päätössivustolla.

Kokouksessa aluehallitus päätti lisäksi siirtää Martinlaakson neuvolan toiminnan Myyrmäkeen Iskoskujalle. Tarkempi aikataulu siirrolle määrittyy neuvolan uusien tilojen remontin valmistumisen perusteella arviolta marras-joulukuussa 2024.

Kokouksen jälkeen aluehallituksen puheenjohtaja Maarit Raja-Aho tiivisti tunnelmat seuraavasti:

— Kokous oli rakentava, keskusteleva ja sujuvasti etenevä. Käsiteltävänä oli useita tärkeitä asiakokonaisuuksia, joista merkittävimmät lähetettiin edelleen aluevaltuuston päätettäväksi. Kokonaisuuteen voi olla tyytyväinen, sillä päätöksenteossa edettiin suunnitellusti ja hyvässä yhteistyössä.

Koko esityslista liitteineen on luettavissa hyvinvointialueen päätössivustolla. Tarkastettu pöytäkirja on luettavissa päätössivustolla tiistaina 15.10. Klo 12 alkaen.