Jussi Huhtalan uutuusromaani kuvaa tunnistettavia tilanteita omaäänisesti ja vähäeleisin huumorin keinoin

Pahat asiat tulevat aina täysin yllättäen. Kuin kohtalo olisi asettanut raotetun oven yläpuolelle vesiämpärin, joka kaatuu päällesi, kun astut sisään.

Kulttuuritoimittaja Mikko J. Koivu on katkaissut siteet sukuunsa ja pakenee lapsuuden traumoja rinnakkaiseen todellisuuteen. Mutta voiko ihminen häivyttää oman menneisyytensä?

Kun äiti katoaa sieniretkellä salaperäisesti, Mikon on vastentahtoisesti palattava kotiseudulleen Etelä-Pohjanmaalle ja kohdattava menneisyyden aaveet silmästä silmään. Samalla hän löytää uudestaan jotain, jonka on ravistellut itsestään irti.

Jussi Huhtalan toinen romaani Verenkeitin tuo esiin tunnistettavia tilanteita sekä kohtaamisia ja kohtaamattomuutta. Omaäänistä teosta värittää vähäeleinen huumori.

”Huhtala rakentaa elämänmakua notkein lausein", kirjoitti Helsingin Sanomien Antti Majander Huhtalan esikoisromaanista Ukkosenjohdatin.

Jussi Huhtala (s. 1966) on syntynyt Etelä-Pohjanmaan lakeuksilla ja asuu nykyään Helsingissä. Huhtala on koulutukseltaan venäjän kielen kääntäjä, mutta viimeiset viitisentoista vuotta hän on työskennellyt toimittajana. Huhtalan esikoisromaani Ukkosenjohdatin ilmestyi vuonna 2017 ja keräsi kiittäviä arvioita.

