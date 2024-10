Helsingin Kirjamessuilla laajasti harrastuksia, hyvinvointia - ja omat villasukat

Artesaani Miia Mäki-Ikola (​Z​ero Waste Auntie Miieli®) on loihtinut upeat Helsingin Kirjamessujen villasukat, joiden inspiraationa on toiminut kirjamessujen tämän vuoden teema Tulevaisuus. Teema näkyy sukissa sinivalkoisen värityksen lisäksi myös tähtikuviossa. Sukissa loistavat 24 isompaa tähteä ja monta pienempää. Lisäksi kuviossa näkyy tähdenlento, joka saattaa vilahtaa jopa ilman lähempää tarkastelua hetken häivähdyksenä, aivan kuten oikeat tähdenlennot taivaalla. Villasukkamalli on yksinkertainen, joten sen pystyy pienemmälläkin harjoittelulla neulomaan. Sukat kutoo nopeasti vaikkapa äänikirjaa samalla kuuntelemalla. Kirjamessuille kannattaa myös suunnata itseneulomat sukat jalassa, sillä kaikille Tulevaisuus-sukkajalkaisille on luvassa yllätys suunnittelijan osastolla (Miieli 6k81).



Arabia-lavalla kerrotaan ihanista islantilaisneuleista, nokkosvillasta, oikean kokoisen neuleen tekemisestä, valmistetaan kierrätystekstiileistä arjen käyttötuotteita, värjätään kasvikuituja luonnonväreillä ja neulotaan takki ja antaudutaan neuloosille. On karjalaisneuleita, metsäneuleita, kirjoneuleita ja jämälankakekkerit. Lavalla askarrellaan kirjalle uusi elämä, huolletaan villavaatteita, järjestetään elämää ja irtaudutaan kodin ja mielen tavarataakasta, edetään kohti kestävää mökkielämää, tutkitaan rakkauden voimakortteja ja tarot-kortteja, hankitaan vaatteita maapallon resursseja säästäen. Treenataan Fatiman kanssa ja lisätään hyvinvointia elämänmuutoksen kautta. Esillä on muun muassa hevosharrastus, matkailu, luontoretkeily ja eläimet.



Helsingin Kirjamessujen ohjelmassa on lähes 1000 ohjelmaa keskustelua, kirjailijahaastattelua ja paneelia. Esiintyjiä on yli 1500 ja lavoilla kirjailijoita, päättäjiä, vaikuttajia, tiedemiehiä ja taiteilijoita. Ohjelmaa järjestetään 17 ohjelmapisteellä, joista Arabia-lava ja Busholmen ovat uusia.

Hyvinvointiohjelmaa Vallisaari-lavalla



Luonto, urheilu ja hyvinvointikirjallisuus on esillä Vallisaari-lavalla – ohjelmia on yhteensä lähes 70. Helsingin Kirjamessuille voi tulla vaikka kaikkina neljänä päivänä ja saada tietoa terveyteen, elämän tasapainoon ja hallintaan liittyen. Hyvinvointiin liittyvää ohjelmaa on myös muilla lavoilla. https://kirjamessut.messukeskus.com/ohjelma/?mkdtt=20241024&mkl=list&mkth=terveys-ja-hyvinvointi-fi



Tässä muutamia poimintoja Vallisaari-lavan ohjelmasta:



pe 25.10. klo 10.30 Ansaitset parempaa – Näin löydät ilon, tasapainon ja sisäiset aarteesi & Avaudu sisäiselle valolle, Marjo Rantanen ja Mervi Enqvist (Viisas Elämä)

pe 25.10. klo 11.00 Treeniä varttuneelle keholle ja mielelle, Kiti Müller, Krista Laaksonen ja Ulla Broms (Bazar)

pe 25.10. klo 15.30 Ben Furman ja ratkaisuja koulutyön haasteisiin (Viisas Elämä)

pe 25.10. klo 16.30 Tunnerohkeus, Helena Åhman (Otava)

pe 25.10. klo 18.30 Katsoin aurinkoon kunnes itkin & Lupasin sinulle rakastaa, Rea Tallgren ja Suvi Laru (WSOY)

su 27.10. klo 10.30 Nukkumisen taito, Henri Tuomilehto (Tammi)



17 lavaa nimetty Helsingin kaupunginosien ja paikkojen mukaan



Senaatintori-lava on suurin lava, jossa järjestetään mm Tulevaisuus-teemakeskustelut. Hakaniemi-lavalla on esillä yhteiskunnalliset ja poliittiset aiheet, sekä esiintymässä suurin osa kansainvälisistä kirjailijavieraista. Senaatintori-lavan ja Hakaniemi-lavan ohjelmat ovat nähtävissä myös verkko-ohjelmalipulla ja verkosta ostetulla pääsylipulla vuoden loppuun asti. Esplanadi-lavalla on viihdettä ja teräviä tarinoita sekä Dekkarilauantai. Kruununhaka-lava on tietokirjojen oma lava, jossa on Tieteellisten seurain valtuuskunnan tuottamaa Tiedetori-ohjelmaa torstaina ja perjantaina. Töölö-lavalla on kirjallisuuden ilmiöitä. Lauantain ohjelman tuottaa Suomen Kirjailijaliitto ja sunnuntaina kuullaan mm. Nuoren Voiman Liiton tuottamaa runo-ohjelmaa. Töölönlahti-lavalla on äänikirjojen lukijoita sekä tekijöitä, kirjallisuuden digitaaliset muodot ja ilmiöt. Kallio-lavan ohjelman nuorille aikuisille ovat tehneet Kallion lukion opiskelijat. Lisäksi luvassa on dekkareita ja sarjakuvia. Suomenlinna-salissa on yhteiskunta- ja historia-aiheisia ohjelmia. Vallisaari-salissa on esillä luonto, urheilu ja hyvinvointi. Lonna-salissa järjestetään messujen lukupiirit ja mm sarjakuvaohjelmaa. Lastenalueen Kumpulassa on ohjelmaa lapsille ja koululaisille. Kumpula-lava on omistettu kirjaesittelyille, musiikille ja visailuille. Toukola-lavalla on ohjelmaa lapsille ja koululaisille: erilaisia aktiviteetteja, työpajoja sekä askartelua. Ruotsikielistä ohjelmaa järjestetään Fiskehamnen- ja Blåbärslandet-lavalla sekä uudella lasten Busholmen-ohjelmapisteellä. Uusi Arabia-lava tarjoaa ohjelmaa käsitöistä, DIY:sta, askartelusta ja harrastuksista. Viini & Ruoka -messujen alueella Näytöskeittiössä on ruokaan ja juomaan liittyviä kirjallisuusohjelmia.

Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurifoorumi ja kirjallisuustapahtuma

Helsingin Kirjamessut edistää lukuharrastusta, kirjallisuuden arvostusta ja kirjojen myyntiä Suomessa. Tapahtuma on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurifoorumi; ajankohtainen edelläkävijä, haastava keskustelija, tarinankertoja ja sydämen sivistäjä. Kirjamessujen tärkeimmät arvot ovat sananvapaus, yhdenvertaisuus ja ihmisarvon kunnioittaminen.



Helsingin Messukeskus järjestää Helsingin Kirjamessut 24. – 27.10.2024 Helsingin Messukeskuksessa yhteistyössä Suomen Kustannusyhdistyksen ja Kirjakauppaliiton kanssa. Helsingin Kirjamessujen yhteydessä on Antikvaariset Kirjamessut, jotka järjestetään yhteistyössä Suomen Antikvariaattiyhdistyksen kanssa. Helsingin Kirjamessuilla on myös Levymessut ja Postimerkkimessut. Samaan aikaan järjestetään Viini & Ruoka -tapahtuma sekä erityisruokavalioiden Lautasella-tapahtuma.



