4 + 1 matkavinkkiä syksyiseen Turkkiin

Vinkki 1: Kulinaarinen seikkailu Egeanmerellä

Egeanmeren rannikko tarjoaa makuhermoja kutkuttelevia gastronomisia kohteita, joissa voi nauttia tuoreista merenelävistä, luomutuotteista, aromaattisista yrteistä ja oliiviöljystä. Syksyllä alueen suositut lomakohteet Bozcaadasta Ayvalıkiin heräävät eloon viinirypäleiden sadonkorjuufestivaaleilla ja oliivisadon keruukaudella. Vierailijat pääsevät kokemaan nämä ikivanhat perinteet yhdessä paikallisten kanssa.

Egeanmeren rannikko on tunnettu terveellisestä ruoasta. Täällä syödään mehevää kalaa sekä runsaita oliiviöljypohjaisia vihannes- ja meze-ruokia, joita tarjoillaan alueen kuuluisien viinien kera. Alueen tunnetuin kulinaarinen kohde on ehdottomasti Urlan viehättävä alue Izmirissä. Rauhallisessa ja leppoisassa kaupungissa voi kävellä viinitarhojen ja oliivipuiden keskellä ja syödä myöhemmin unohtumattomia aterioita maatilalta pöytään -periaatteen ja Michelin-tähdillä palkituissa ravintoloissa.

Vinkki 2: Välimeren aurinkoiset merenrantalomat

Syksyllä Turkin etelärannikko on edelleen ihanteellinen rantalomakohde alueen leudon ilmaston, auringonpaisteen ja syvänsinisten rantojen ansiosta. Antalya, Turkin Rivieran sydän, on 233 sinisen lipun rannallaan ja lähes ympärivuotisella auringonpaisteellaan yksi maailman kauneimmista kaupungeista.

Kun on nauttinut Välimeren auringosta ja lämpimistä vesistä, voi myös tehdä päiväretkiä tutustumaan kaupungin muinaisiin asuinpaikkoihin. Muinaiset kaupungit Aspendoksesta Sideen todistavat, että ne kuuluvat maailman historiallisimpiin paikkoihin.

Antalyassa voi myös pelata golfia Belekissä, sukeltaa Kaşin kauniissa vesissä ja vierailla henkeäsalpaavissa luolissa, kuten Karainissa ja Damlataşissa, todistamassa nähtävyyksiä, jollaisia ei näe missään muualla. Vaellusreitit, kuten Lycian Way ja Pyhän Paavalin polku, ovat elämyksiä, joita ei kannata jättää väliin tähän vuodenaikaan.

Vinkki 3: Kappadokian ainutlaatuinen maantiede

Kappadokia on myös kaunis paikka tutkia Turkin lempeää syksyä. Kannattaa lähteä kuumailmapallolennolle ja todistaa tämän lumoavan maan kauneus yläilmoista! Kappadokiaa kuvaillaan yleisesti sadunomaiseksi sen taianomaisten savupiippujen ja upeiden maisemiensa vuoksi.

Yhtä lailla Kappadokian historia ja kulttuuri ovat vaikuttavia. Kautta historian tämä alue on ollut lukemattomien sivilisaatioiden kehto. Unescon maailmanperintökohteeseen kuuluva Göremen ulkoilmamuseo on ehdoton vierailukohde, jossa on kivestä hakattuja kirkkoja ja kauniita freskoja. Maanalaiset kaupungit, kuten Kaymaklıja Derinkuyu, jotka on rakennettu suojaamaan muinaisilta hyökkäyksiltä, kutsuvat matkailijan tutkimaan monimutkaisia tunneleita ja kammioita, jotka tarjoavat kurkistuksen menneisyyteen.

Vinkki 4: Kaakkois-Turkissa yhdistyvät kulttuuriperintö ja gastronomia

Syksy on myös ihanteellista aikaa tutustua kaakkoisturkkilaisiin kaupunkeihin kaikkine mysteereineen ja kulinaristisine herkkuineen. Matkan voi aloittaa Adıyamanista, jossa Unescon suojelukohde Nemrut-vuorikohoaa kolossaalisine patsaineen ja muinaisine hautoineen. Siellä voi myös todistaa erityisen unohtumattomia auringonnousuja ja -laskuja.

Gaziantep, joka tunnetaan Turkin kulinaarisena pääkaupunkina, on sisällytetty Unescon luovien kaupunkien verkoston luetteloon gastronomian alalla maailmankuulujen baklavan, kebabin ja pistaasipähkinöidensä ansiosta. Gaziantepissa ei voi jättää väliin Zeugman mosaiikkimuseota, jossa on upeita muinaisia mosaiikkeja.

Şanlıurfassa sijaitsevat maailman vanhimmat neoliittiset asuinpaikat, kuten Göbeklitepe ja Karahantepe. Arkeologisen Taş Tepeler -hankkeen puitteissa näissä siirtokunnissa käynnissä oleva tutkimus on viime aikoina paljastanut monia mullistavia löytöjä.

Mardin kaunis kiviarkkitehtuuri toivottaa vierailijat tervetulleeksi. Sen kapeilla kaduilla voi kuljeskella ja tutustua kaupungin kulttuurien ja perinteiden rikkaaseen sekoitukseen historiallisine luostareineen, kirkkoineen ja moskeijoineen. Paikalliset maut, kuten ainutlaatuiset syyrialaiset viinit ja mantelikarkit, ilahduttavat matkaa.

Lopuksi voi suunnata Diyarbakıriin, joka tunnetaan muinaisesta kaupunginmuuristaan ja historiallisista Hevselin puutarhoistaan, jotka nekin kuuluvat Unescon maailmanperintökohteisiin. Diyarbakıriin pääsee ympäristöystävällisellä Diyarbakır Expressillä, uudella maisemajunalla, joka kulkee Ankarasta itäisille vuorille ja kuuluu Time-lehden ”Maailman hienoimmat paikat 2024” -listalle.

Bonusvinkki: Istanbul sykkii syysauringossa

Mainittujen kohteiden lisäksi kannattaa syksyn aikana kokea myös kuolematon Istanbul kaukana sesonkiajan tungoksesta. Turkin metropolissa voi lumoutua kaupungin rikkaasta historiasta ja eloisasta ilmapiiristä. Tutustu Istanbul-vinkkeihin tästä.