Niklas Ahnbergin poikatrilogia päätökseen – myös oikeassa elämässä

Niklas Ahnberg on vuonna 1983 syntynyt pelisuunnittelija ja kirjailija, jonka Daniel Dark -trilogia kertoo Daniel-pojan taistelusta isänsä kulttikirkkoa vastaan. Mielukuvituksellisessa trilogiassa ollaan 1990-luvun Yhdysvalloissa ja Japanissa. Nyt ilmestyneessä päätösosassa Poika joka nousi kuolleista Daniel palaa kuoleman portilta kostamaan isänsä tekemät vääryydet. Messiasko?

Instagram-videossaan Ahnberg kertoo poikatrilogian viimeistelystä – sekä kirjan muodossa että lastenvaunuissa.

Ahnbergin esiintymiset Helsingin kirjamessuilla

* Pe 25.10. klo 12:00-12:30 Vuonna 2064: Kirjoittamisen tulevaisuus -keskustelu (Senaatintori-lava)

Leigh Bardugo on tämän hetken suosituimpia fantasiakirjailijoita: hän solmi viime vuonna miljoonien arvoisen 12 kirjan kustannussopimusten. Grishaversumi-sarja on nähty myös suosittuna tv-versiona Netflixissä. Kuninkaan arvet jatkaa Grishaversumi-sarjaa uudella teosparilla.

Olivie Blake on yllätyshittikirjailija: hänen Atlas-kirjansa alkoi trendata Tiktokissa, ja nyt sillä on kymmeniä miljoonia Tiktok-hittiä. Mediajätti Amazon valmistelee kirjasta tv-sarjaa.

Atlas – Paradoksissa viisi kokeet läpäissyttä maagikkkoa pääsee Aleksandrian seuraan. Kaikkien on valittava polku kahden mahdollisuuden välillä. Pian he huomaavat, että seuran johtajalla on suunnitelmia muuttaa elämä sellaisena kuin me sen tunnemme – ja suunnitelmat ovat jo käynnissä.

J.J. Arcanjon Salaisuuksien saari jatkaa Robin Hood -henkisen koulun orpolasten seikkailuja. Vauhdikas kirja sopii 9-13-vuotiaille – sekä seikkailusta pitäville aikuisille.

Vehka Kurjenmiekan Talventaitossa on ihmeen tuntua. Luonnolla on voimakas rooli.

Vehka Kurjenmiekka on vuonna 1990 syntynyt pappi ja nuorisotyöntekijä. Hän juontaa myös suosittua Nobel tai ei mitään -podcastia. Hän kertoo haluavansa tavoittaa kirjoissaan klassikkoromaanien taianomaisuutta. Kurjenmiekan edellinen teos Kellopelisydän oli ehdolla Nuori Aleksis-, Kuvastaja- ja Tähtifantasia-palkintojen saajaksi.

Kurjenmiekan esiintymisiä kirjamessuilla:

* To 24.10. klo 12:30-13:00 Fantasian tulevaisuus: Vehka Kurjenmiekka ja Niklas Ahnberg (Töölö-lava).

Niklas Ahnberg: Poika joka nousi kuolleista

ISBN 9789523644816, saatavilla myös äänikirjana



Olivie Blake: Atlas – Paradoksi

Suomentanut Kaisa Ranta.

ISBN, saatavilla myös äänikirjana



Leigh Bardugo: Kuninkaan arvet

ISBN 9789523644878, saatavilla myös äänikirjana



J. J. Arcanjo: Salaisuuksien saari

Suomentanut Terhi Kuusisto.

ISBN 9789523644861, saatavilla myös äänikirjana



Vehka Kurjenmiekka: Talventaitto

ISBN 9789523644786, saatavilla myös äänikirjana