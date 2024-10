Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Vallilan ala-asteen perusparannuksen vuokrahankkeena

Vallilan ala-asteen perusparannuksen vuokrahankkeessa kaupunki myy laajan perusparannuksen tarpeessa olevan koulurakennuksen Hemsö Suomi Oy:lle, joka remontoi rakennuksen ja vuokraa sen jälkeen tilat kaupungille. Koulu jatkaa normaalisti toimintaansa korjatuissa tiloissa. Kaupunki puolestaan vuokraa omistamansa koulutontin Hemsö Suomi Oy:lle.

Valtuusto vahvisti, että tontin vuokra-aika on enintään 50 vuotta ja muutoin noudatetaan kaupunkiympäristölautakunnan päättämää hinnoittelua ja vuokrausehtoja. Samalla kaupunginvaltuusto päätti vuokrata koulurakennuksen tilat Hemsö Suomi Oy:ltä siten, että kaupungin kokonaisuudessaan 20 vuoden ajalta maksama vuokra on arvolisäverottomana 17 152 107 euroa syyskuun 2023 kustannustasossa. Hemsö Suomi Oy on julkiseen käyttöön tarkoitettuihin kiinteistöihin sijoittava yhtiö.

Toteutusmuodon valintaperusteena ovat kaupungin erityisesti kulttuurihistoriallisten arvokkaiden koulurakennusten perusparannusten toteutuksessa ja ylläpidossa realisoituneet tekniset ja taloudelliset riskit sekä toiminnan ja resurssien käytön tehostamiselle asetetut tavoitteet.

Vallilan ala-asteen rakennus on valmistunut vuonna 1902 ja sitä on laajennettu liikuntasalisiivellä vuonna 1935. Edellinen laajempi peruskorjaus on tehty noin 50 vuotta sitten.

Valtuusto hyväksyi 1800-luvun empirepuutaloa koskevan kaavaratkaisun

Valtuuston hyväksymä asemakaavan muutos Kruununhaassa koskee kiinteistöä osoitteessa Pohjoisranta 12. Kaavan tavoitteena on tontin sisäpihalla sijaitsevan rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan empirepuutalon suojelu ja tontin suojelumääräyksien ajantasaistaminen muiden rakennusten osalta. Empirepuutalo on vuodelta 1839. Se on yksi vanhimpia säilyneitä puutaloja Helsingin niemellä.

Valtuustoryhmien ryhmäaloitteita oli kolme. Käsittelyssä oli Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän aloite kaupungin pienteollisuusalueiden kartoittamisesta, Keskustan valtuustoryhmän aloite yrittäjyys- ja elinkeinoasioiden apulaispormestarin nimeämisestä sekä Keskustan valtuustoryhmän aloite segregaatiovaikutusten ennakkoarvioinnista. Aloite segregaatiovaikutusten ennakkoarvioinnista palautettiin valmisteluun.

Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjojen sivulla.

