Runoilijan poikkeuksellisen kokemuksen painoarvo avaa Djiboutin aavikon salat

25 yrityksessä osakkaana ollut Johannes auttaa nyt alkavia yrittäjiä rakentamaan unelmiaan - Kohti unelmabisnestä -kirjakiertue starttaa lokakuussa 7.10.2024

Yksinpuurtamisen, jatkuvien pitkittyvien työpäivien ja kannattamattoman yrittäjyyden aika on ohi. Olipa liiketoimintasi vasta aluillaan tai haluat viedä sen seuraavalle tasolle, tämä kirja on avain omannäköiseen menestykseen. Kohti unelmabisnestä ja unelma-arkea! Kirja on suunnattu erityisesti yksinyrittäjille, mikroyrittäjille ja yrittäjyydestä haaveileville. Teos tarjoaa käytännön ohjeita ja inspiraatiota: se auttaa sinua rakentamaan menestyvää liiketoimintaa ja saavuttamaan yrittäjäunelmasi. Kirja esittelee Menestyjän kartano -mallin, jonka askeleiden avulla vahvan liiketoiminnan rakentaminen on suunniteltua.