ABC-lataukselle neljä jättiasemaa syksyn aikana – maanteiden suurin ja tehokkain sähköautojen latausasema Heinolaan

S-ryhmään kuuluva Osuuskauppa Hämeenmaa laajentaa loppuvuoden aikana yhteensä neljää ABC-latausasemaa, jotka kaikki tulevat olemaan kokonaisteholtaan ennätykselliset 2 400 kW.

Laajennukset ovat merkittävä päänavaus kotimaisessa latausmarkkinassa – ja laajemminkin.

– Hämeeseen avattavat ABC-latauksen jättiasemat ovat Suomen suurimmat julkiset suurteholatausasemat. Ne ovat Euroopankin mittakaavassa poikkeuksellisen isoja ja tehokkaita. Hienoa, että voimme mahdollistaa asiakkaillemme tehokasta latausta entistä laajemmin vilkkaimmilla asemillamme, kertoo ABC-latauksesta SOK:lla vastaava Head of eMobility Olli Tervonen.

ABC-latausasemien kokoja ja tehoja on pitkin vuotta nostettu useiden osuuskauppojen alueilla kysynnän jatkuvasti kasvaessa. Suunnitteilla on uusia 1 000–2 000 kW:n asemia eri puolille Suomea.

ABC-lataus avaa yhteensä noin 300 uutta latauspistettä tämän vuoden aikana. Suomen suurin teholatausverkosto rakentuu S-ryhmän toimipaikkojen yhteyteen. Verkostoa rakennetaan vastaamaan nykyistä asiakastarvetta, mutta myös etupainotteisesti tulevaisuuteen katsoen.

– Kattavalla latausverkostolla on merkittävä rooli liikenteen päästöjen vähentämisessä. S-ryhmä on sitoutunut vähähiilisen liikenteen edistämiseen, ja ABC:n tavoitteena on, että suomalaiset voivat ajaa vähäpäästöisemmin käyttövoimasta riippumatta, kertoo polttoneste- ja latausliiketoiminnoista vastaava kehitysjohtaja Tiina Viksten SOK:lta.

Hämeen jättiläiset maantieteellisesti merkittävillä sijainneilla

Loppuvuoden aikana valmistuvat jättiasemat tulevat Suomen vilkkaimmin liikennöityjen valtateiden varsille eli kakkostien ABC Forssan, kolmostien ABC Tiiriö Hämeenlinnan sekä nelostien ABC Heinolan ja ABC Renkomäki Lahden yhteyteen. ABC Riihimäelle vastaava jättiasema tulee vuoden 2025 aikana.

– Laajennukset ovat odotettu uudistus sähköautoilijoille, jotka toivovat lisää tehoja ja latauspisteitä. Asemamme ovat logistisesti huippupaikoilla, ja ne tavoittavat suuren määrän tien päällä liikkujia. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulta matkaan lähtenyt voi hyvillä mielin pysähtyä meille lataamaan ja latautumaan matkalla mökille tai pohjoiseen. Latauspisteiden määrän merkittävä lisäys tuo helpotusta etenkin ruuhkahuippuihin nyt ja myös tulevaisuudessa sähköautoilun edelleen yleistyessä, kertoo Osuuskauppa Hämeenmaan ryhmäpäällikkö Sami Kovanen.

Ensimmäinen laajennuksista valmistuu Heinolaan ja loput syksyn edetessä. Heinolassa latauspisteitä on jatkossa 32 kappaletta: 27 suurteholatauspistettä, yksi CHAdeMO-latauspiste sekä neljä peruslatauspistettä. Renkomäessä, Tiiriössä ja Forssassa tulee olemaan jokaisella asemalla 26 suurteholatauspistettä.

Asemilla voi maksaa latauksen tuttuun tapaan ABC-mobiililla, mutta uudistusten myötä myös korttimaksulla.

ABC Heinolassa juhlitaan ABC-latauksen ensimmäisen jättiaseman avajaisia lauantaina 12.10. klo 10–14

ABC Heinolan laajennettu ABC-latausasema otetaan käyttöön lauantaina 12.10. kello 10 alkaen. Kaikille avoimessa avajaistapahtumassa vierailijat pääsevät muun massa koeajamaan autokauppa Nelipyörän uusia täyssähköautoja, tapaamaan Osuuskauppa Hämeenmaan ja ABC-latauksen edustajia sekä tietenkin testaamaan uusien latauspisteiden tehoja. Tervetuloa!