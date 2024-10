Mikkelin Kotikaari sai erinomaisen 9,8 arvosanan asukkailtaan – THL:n tyytyväisyyskysely vahvistaa laadukkaan hoidon

Mikkelin Kotikaari ry tarjoaa tunnustettua kansainvälisen tason laatukriteerit täyttävää palveluasumista ikäihmisille ja vuokra-asumista senioreille 10.5.2019 11:30:00 EEST | Tiedote

Etelä-Savon alueella toimiva Mikkelin Kotikaari ry tarjoaa ikäihmisten tehostettua palveluasumista sekä seniorien vuokrataloasumista. Yhdistys on ensimmäinen alansa toimija, joka saanut viiden tähden eurooppalaisen laatuleiman, EFQM Recognised for Excellence-sertifikaatin. Recognised for Excellence-arviointi on organisaation toiminnan ja tulosten ulkoinen 360 asteen asiantuntija-arviointi, joka perustuu EFQM-malliin (Eurooppalainen laatukriteeristö). EFQM Excellence -mallia käytetään oman toiminnan arviointi- ja kehittämistyökaluna kymmenissä tuhansissa organisaatioissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla eri puolilla maailmaa.