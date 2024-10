Syyslomalla paljon maksutonta tekemistä lapsille ja nuorille

Nuorille uusi ympäristöpainotteinen tila

Syyslomalla Pasilaan avataan nuorille uusi ympäristöaiheinen Nuorten toimintatalo Silmu. Ympäristö- ja ilmastoteemaiseen ohjelmaan pääsee tutustumaan keskiviikosta perjantaihin 16.–18.10. klo 16–20 osoitteessa Vislauskuja 10. Ohjelmassa on mm. kokkailua ja luonnonkosmetiikkatyöpajoja sekä elokuvailta, jossa esitetään Havumetsän lapset.

Lukuisilla nuoristaloilla järjestetään peli-iltoja, PC-, konsoli-, lauta- ja korttipelien ympärille. Osasta nuorisotaloja löytyy myös myöhäisillan hengailua ja discoja. Nuorille järjestetään syyslomalla mm. retkiä, FIFA ja futsal -turnauksia sekä työpajoja cosplayasusteista ja vaatteiden painannasta.



"Nuorisotaloilla on tarjolla paljon vapaamuotoista ja maksutonta yhdessä tekemistä, kuten leffailtoja ja kokkailua sekä hengailua ilman ennakkoilmoittautumista. Kaikki toiminta nuorisotaloilla on nuorisotyön ammattilaisten ohjaamaa." kertoo nuorisopalveluiden aluepäällikkö Tiina Hörkkö.



Yli 50 nuorisotalon ja toimipaikan joukosta, löytyy kavereita, kivaa tekemistä ja harrastuksia. Osallistuminen nuorisotalojen toimintaan edellyttää, että huoltaja rekisteröi lapselle uudistuneen Jässäri-jäsenkortin.

Leikkipuistoissa ulkoillaan ja puuhaillaan

Kaupungin leikkipuistoissa on viikon aikana ohjelmassa muun muassa retkiä, ulkoilua, liikuntaa, leikkejä ja pelejä. Luvassa on myös Pienten puuhia laulutuokioineen ja värileikkeineen. Myös vauvoille on luvassa omaa ohjelmaa. Leikkipuistot ovat avoinna arkipäivisin kello 9–16.

Ohjelmaa järjestetään suomeksi ja se on maksutonta. Vanhemmilla on mahdollisuus tutustua muihin vauva- ja lapsiperheisiin ja lapset saavat leikkiseuraa. Leikkipuistoissa voit lämmittää omia eväitä ja keittää kahvia tai teetä.

Leikkipuiston ohjaajat ovat puistossa lapsia varten ja vastaavat turvallisen toimintaympäristön luomisesta eli leikkirauhasta, toimintavälineistä ja tilannekohtaisesta huolenpidosta koululaisista.

Tiedot syyslomatekemisestä löytyvät leikkipuistojen omilta sivuilta.

Kulttuurikeskuksissa työpajaillaan ja pelataan

Annantalossa vietetään Satumaista syyslomaa 12. lokakuuta alkaen. Viikon aikana on paljon maksutonta tekemistä: elokuvia, työpajoja ja musiikkia. Viikon päättää koko perheen disko AnnanHouse: Tanssivat satuhahmot perjantaina 18. lokakuuta. Tervetuloa tutustumaan myös Annantalon näyttelyihin.

Malmitalossa pääsee maksutta syyslomaleffaan Kino Helioksessa. Elokuvien lisäksi voi poiketa kaikille avoimiin maksuttomiin työpajoihin pitkin viikkoa.

Maunula-talossa järjestetään nuorille Syysloman pelitapahtuma 14.–17. lokakuuta. Metsäpurosalissa voi pelata PC-pelejä, eri konsoli-, lauta- ja korttipelejä. Maunulan nuorisotyöyksikön nuoriso-ohjaajat ovat paikalla pelaamassa nuorten kanssa.

Stoassa Nuorten toimintatalo Kipinä valtaa Stoan Musiikkisalin kerran kuussa syksyllä 2024. Lokakuun Kipinä x Stoa järjestetään 18. lokakuuta.

Vuotalossa syyslomalaisille näytetään Miyazaki-elokuvia. Näytöksiin on vapaa pääsy. Syyslomaviikon tiistaina on luvassa lisäksi Benny Törnroos & Muumipeikon tähtihetki -konsertit.

Kaupunginmuseossa askarrellaan

Syyslomalla kaupunginmuseossa pääsee kokeilemaan vanhanaikaisten ompelukuvien tekemistä ja valokuvien koristelua langalla. Maanantaista perjantaihin 14.–18. lokakuuta kello 12–15 auki olevassa non stop-pajassa on eri-ikäisille askartelijoille tarjolla kuvia, neuloja ja lankaa taiteiluun. Kuvia voi myös värittää puuväreillä. Museon Falkmanin siivessä järjestettävä askartelupaja on kaikille avoin ja maksuton.

Kirjastoissa lukuelämyksiä, pelailua ja tiedetyöpajoja

Syysloma on lukuloma! Lähde lähikirjastoon ja uppoudu kirjaan kaikessa rauhassa. Lukurauhan lisäksi kirjastoista löytyy myös runsaasti syyslomapuuhaa. Rakenna tulevaisuuden kaupunkia Kallion kirjaston legopajassa, pelaa lautapelejä Kannelmäen kirjastossa tai osallistu merirosvoaiheisen pakopeliin Maunulan ja Paloheinän kirjastoissa. Tarkemmat tiedot syyslomatekemisestä löydät kirjastojen verkkosivuilta.

Syyslomalla Oodissa sukelletaan lasten tietokirjojen ihmeelliseen maailmaan. Heurekan järjestämissä työpajoissa tutustutaan muun muassa jalkapallon taktiikoihin, kotikeittiöstä tuttujen ruokatarvikkeiden kemiaan sekä avaruuden kiinnostavimpiin kolkkiin! Työpajoja järjestetään lauantaina 12. lokakuuta sekä 19. lokakuuta ja niihin on vapaa pääsy.

Löydä oma tapasi liikkua lajikokeiluissa

Syysloman aktiivinen ja iloinen liikuntatapahtuma lapsille ja perheille järjestetään Myllypuron Liikuntamyllyssä maanantaina ja tiistaina 14.–15. Lokakuuta kello 10–13. Luvassa on hauskaa ja monipuolista ohjelmaa perheille ja alakouluikäisille lapsille. Tapahtumassa pääsee kokeilemaan erilaisia liikuntalajeja, kuten kiipeilyä, voimistelua, pallopelejä ja paljon muuta! Sisäänpääsymaksu on lapsille 2 € ja aikuisille 3,50 €.

Syyslomaviikon keskiviikkona 16. lokakuuta kello 15.30–20.00 Liikuntamyllyssä vietetään lajikokeiluiltaa. 12–29-vuotiaille suunnatussa tapahtumassa on erilaisia liikuntapisteitä, joita saa tulla kokeilemaan vapaasti. Suurin osa pisteistä toimii non-stop-periaatteella eli mukaan voi hypätä milloin. Tarjolla on muun muassa kiipeilyä, unfightia, palloilua, nyrkkeilyä, toiminnallista harjoittelua sekä iWall-pelejä ja pingistä. Lisäksi tarjolla on breakdancetunti kello 18 sekä tanssi-improvisaatio-tunti kello 19. Tapahtuma on Vimma-liikunnan ja NYT-liikunnan korteilla maksuton. Ilman korttia sisäänpääsy on 3,50 € (alle 18-vuotiaille 2 €).