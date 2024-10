Vastaa kyselyyn lasten ja nuorten harrastusmatkoista

Kyselyn tavoitteena on muun muassa selvittää lasten ja nuorten harrastusmatkojen määrää ja millä harrastuksiin kuljetaan. Kysely on suunnattu Suomessa asuville lasten ja nuorten vanhemmille, ja se on avoinna lokakuun 2024 loppuun saakka.

Vastaa kyselyyn täällä: https://form.typeform.com/to/zrbeSpXe

Kysely on osa EU:n Erasmus+ Sport -ohjelman rahoittamaa SIASP-projektia (Sustainable and Inclusive Access to Sport Practices), missä etsitään hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja kestävien harrastusmatkojen edistämiseksi.