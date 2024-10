eGate ja Cramo laajentavat yhteistyötään

Cramo, joka on osa Boels Rentalia, on johtava rakennuskonevuokraamo Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Yli 70 vuoden ajan Cramo on parantanut asiakkaidensa työpäiviä ja elämää tarjoamalla asiakkailleen huippulaatuista kalustoa ja asiantuntijapalveluita. Cramo palvelee yrityksiä rakentamisessa, kaupassa ja teollisuudessa, julkisella sektorilla sekä yksityisellä sektorilla. Vuodesta 2020 lähtien Cramo on ollut osa Boels Rentalia, Euroopan toiseksi suurinta rakennuskonevuokraamoa. www.cramo.com & www.boels.com